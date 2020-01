Écoutez seulement Taylor Young de Young Swift de Miss Americana Doc

Taylor Swift a partagé sa nouvelle chanson urgente, «Only The Young» de son documentaire Netflix qui vient de sortir, Miss Americana. La chanson, sortie aujourd’hui avec le doc, a été écrite et produite par la chanteuse et Joel Little (Lorde, Sam Smith) et elle trouve Swift donnant sa voix à sa désillusion sur notre société actuelle.

“Ils ne vont pas nous aider / Trop occupés à s’aider eux-mêmes / Ils ne vont pas changer ça / Nous devons le faire nous-mêmes / Ils pensent que c’est fini / Mais ça ne fait que commencer”, chante-t-elle sur le rythme clairsemé et menaçant de la chanson et soutenir la voix de ce qui ressemble à un chœur d’enfants.

“Une seule chose peut nous sauver / Seuls les jeunes (seulement les jeunes) / Seuls les jeunes (seulement les jeunes)”, chante-t-elle dans un murmure proche, sa voix se transformant lentement d’un soupçon de résignation en une résolution aux yeux d’acier. Vous pouvez voir ci-dessous la vidéo des paroles de Only The Young.

Swift a déclaré que la chanson était inspirée de son expérience de prise de parole lors des élections de mi-mandat de 2018, où elle avait soutenu plusieurs candidats démocrates dans son État d’origine, le Tennessee. Dans le document, elle explique à Little que malgré les paroles sombres sur les élèves qui courent dans la peur d’une fusillade à l’école («Vous allez en classe effrayé / vous vous demandez où serait la meilleure cachette», le message qu’elle veut envoyer aux près de quatre millions d’Américains qui auront 18 ans avant les prochaines élections est, “ne perdez pas espoir.”

Miss America, présentée en première au Sundance Festival, est décrite par Rolling Stone comme «à la fois une plongée dans la vie d’une pop star et un regard pénétrant sur ce que c’est que d’être une femme. Dans ce document, Swift émerge d’une période d’exil auto-imposé pour faire face à son envie de plaire à tout le monde autour d’elle et bien plus encore. De plus, nous en apprenons enfin plus sur son entrée dans le monde politique. Oh, et elle enregistre également un album numéro un, Lover. “

