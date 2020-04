Écoutez Teskey Brothers, Joy Denalane Cover Jealous Guy de John Lennon

Les blues-rockers australiens acclamés The Teskey Brothers ont été rejoints par l’invitée spéciale Joy Denalane pour interpréter une version live spéciale de leur reprise de la chanson classique de John Lennon pour le programme «Offshore Live Sessions» de Berlin, The Circle. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Originaires de Melbourne, les Teskey Brothers portent le nom des deux frères qui ont formé le groupe en 2008: Josh Teskey (chant, guitare rythmique) et Sam Teskey (guitare solo). Le groupe comprend également Brendon Love (guitare basse) et Liam Gough (batterie). En 2019, ils ont signé avec Glassnote Records et Ivy League Records. À ce jour, ils ont sorti deux albums, Half Mile Harvest (2017) et Run Home Slow (2019). Lors des ARIA Music Awards 2019, les Teskey Brothers ont été nominés pour sept prix. Ils ont remporté trois catégories pour l’album, Run Home Slow, Best Group, Best Blues and Roots Album and Engineer of the Year (Sam Teskey).

Joy Denalane, quant à lui, n’a pas besoin d’être présenté au public allemand. L’auteur-compositrice-interprète née à Berlin, connue pour son mélange de soul, de R&B et de musique folk africaine avec des paroles en allemand et en anglais. Après avoir profité de sa première entrée dans le Top 10 en 1999, lorsque Denalane a figuré sur le single “ Mit dir ” du groupe de hip-hop Freundeskreis – un duo avec le futur mari Max Herre – elle a depuis trouvé un succès critique et commercial avec ses quatre albums studio à ce jour, Mamani , Born & Raised, Maureen et Gleisdreieck.

L’enregistrement original de John Lennon de «Jealous Guy» figure sur son album de 1971 Imagine. Lennon a commencé à écrire la chanson en 1968, quand, en tant qu’enfant de la nature, elle figurait parmi les nombreuses chansons démontrées par les Beatles avant d’enregistrer leur double album éponyme (également connu sous le nom d ‘«album blanc»). Les paroles étaient à l’origine inspirées d’une conférence donnée par Maharishi Mahesh Yogi au début de 1968, lorsque les Beatles ont assisté à sa retraite spirituelle à Rishikesh, en Inde.

‘Jealous Guy’ est l’une des chansons de Lennon les plus enregistrées, avec au moins 92 versions de reprises. Sortie en single, la version de Roxy Music atteint le numéro un dans plusieurs pays trois mois après la mort de Lennon en décembre 1980.

Offshore Live Sessions est conçu pour les fans de musique aventureux désireux de découvrir une musique hors du commun. La plateforme principale est The Circle: une vitrine en ligne pour organiser certains des meilleurs artistes du marché. Offshore se décrit comme «un groupe de créateurs de Berlin», dont la mission est «de présenter certaines des meilleures musiques alternatives et indépendantes sur le marché – de manière créative. Suivez-nous pour une plongée profonde dans la scène alternative. » Vous pouvez découvrir plus sur la plateforme site officiel.

