Écoutez The Major Lazer Remix de The Weeknd’s Blinding Lights

Le major Lazer a partagé son remix de la chanson de The Weeknd ‘Blinding Lights’. Vous pouvez écouter le remix influencé par EDM du single ci-dessous.

La chanson est tirée de l’artiste torontois AKA Abel Tesfaye, du récent album After Hours. L’EP «Remixes» qui accompagnait le disque comprenait une refonte de «Blinding Lights» de Chromatics. Les nouveaux “ Lumières aveuglantes ” du major Lazer sont leur dernière collaboration de haut niveau après “ Can’t Take It From Me ” de 2019 (avec Skip Marley), ‘Make It Hot’ (avec Anitta) et ‘Que Calor’ (avec J Balvin et El Alfa).

S’exprimant dans une interview sur After Hours au début du mois, The Weeknd a admis qu’il avait des doutes quant à la sortie de l’album comme prévu étant donné la crise actuelle des coronavirus.

“Au début, je sentais qu’il aurait pu être insensible de le publier, mais pour mes fans, je sentais que j’aurais rendu un mauvais service pour le repousser”, a-t-il déclaré.

“J’espère que cela peut aider certaines personnes à échapper à notre réalité, ne serait-ce que pendant une heure de leur journée, alors que nous travaillons tous dur pour traverser cette épreuve ensemble.”

Le weekend est récemment devenu le premier artiste en tête des classements Billboard’s Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters et Hot 100 Producers simultanément.

Son nouvel album After Hours a fait ses débuts au n ° 1, générant le meilleur total des ventes d’ouverture de l’année à ce jour. Il a combiné des unités de 444 000 unités pour la semaine se terminant le 26 mars, selon les données de Nielsen Music / MRC. Son single actuel “Blinding Lights” a évolué 2-1, au cours de sa 17e semaine, pour succéder à “The Box” de Roddy Rich lors du sommet Hot 100.

Les 14 chansons de la version originale autoproduite d’After Hours étaient sur le Hot 100 en tant que pistes individuelles, ce qui signifiait que The Weeknd menait les enquêtes Hot 100 Songwriters et Hot 100 Producers. La performance globale l’a aidé à grimper 7-1 sur l’Artist 100, prenant le dessus sur Lil Uzi Vert. Kenny Rogers fait ses débuts sur ce graphique au n ° 3.

The Weeknd a expliqué à Billboard cette réalisation quintuple, dans une nouvelle interview par e-mail: «Cela ressemble à une énorme bénédiction. En tant qu’artistes, être reconnu pour ce que nous faisons est la validation ultime. Je partage cet honneur avec mon équipe et mes fans qui me soutiennent sans relâche. »

