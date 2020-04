Ed O’Brien cherche son son en dehors de Radiohead

L’un des groupes avec un son unique est Radiohead. Les falsettos de Yorke, les guitares dissonantes, les percussions précipitées, les atmosphères espacées, et plus encore, rendent l’Oxfordshire assez copié, volontairement ou involontairement. Maintenant le guitariste du groupe Ed O’Brien sort son premier album en EOB (oui, il s’est cassé la tête dans le nom), face au défi de trouver un son différent de celui du projet qui lui a fait faire le tour du monde. Tu peux le faire?

De l’ouverture “Shangri-La ”, Nous avons trouvé des similitudes exagérées entre ce projet et son projet principal, les aigus dans les voix, y compris celles de support, et la coupe électronique, nous ont rappelé la Roi des membres. D’accord, commencez par un clin d’œil à Radiohead, mais cela devient plus intrigant.

Avant d’entendre sa voix sur les chansons, Ed O’Brien a dit à Yorke s’il voulait enregistrer ses compositions, mais en entendant sa voix enregistrée, il a décidé de s’arrêter là. Et ce fut un succès, puisque Avec Thom en charge de ces neuf chansons, nous n’aurions pas pu distinguer le quintette du projet solo.

Peu à peu, L’identité d’Ed O’Brien se déploie, comme dans le blues moderne de «Deep Days», où il comprend peu d’éléments électroniques et utilise sa guitare acoustique comme base, dans une légère réinterprétation d’un genre classique.

Il est indéniable quel est le principal instrument du LP, quand les riffs ou les accords conduisent la guitare à tous les autres composants, mais Ed O’Brien a la maîtrise de créer des accords réconfortants comme dans “Brésil” et “Long Time Coming”, dont nous sommes satisfaits un message d’espoir face à l’incertitude.

Comme s’il l’avait fait exprès, à mi-chemin de l’album, sa musique a sa propre identité passionnante, parce qu’il n’a pas peur de casser les bases acoustiques de ses chansons avec des sons électroniques, comme il le fait dans “Messe” y “Sail On”. Il est clair pour nous qui est le maître des atmosphères emblématiques de Radiohead, avec des chansons qui s’étendent avec peu de notes et de nombreux effets.

Faits saillants “Banksters” comme thème qui interroge les institutions bancaires, le capitalisme rapace et comment les victimes de ces structures d’entreprise sont des clients. Les distorsions d’un rythme dansant contrastent avec des paroles étrangement similaires à la situation actuelle. “Où est passé tout l’argent?”

est la question constante qui est en vigueur en ce moment.

La surprise vient dans le duo avec Laura Marling, se terminant par une chanson acoustique romantique qui nous donne un côté légèrement plus positif que le sentiment persistant du quintette anglais. L’identité qui sépare la musique d’Ed O’Brien est qu’il s’agit plus d’espoir que d’un type de tristesse bien particulier qui est généralement diffusé par Radiohead.

Au cours de cette année, le guitariste anglais est parti en tournée avec son premier album solo, mais en raison de l’épidémie mondiale, il a modifié les dates originales. Nous avons hâte de le voir avec cette œuvre, car Ed O’Brien s’est vraiment engagé dans sa musique en faisant chacune des neuf chansons qu’il a publiées aujourd’hui.