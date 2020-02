Ed O’Brien de Radiohead annonce son premier album et partage une nouvelle chanson: écouter

Le guitariste de Radiohead Ed O’Brien sortira son premier album solo, Earth, en tant qu’EOB, le 17 avril. Aujourd’hui, il a partagé une nouvelle chanson du disque, “Shangri-La”. Découvrez-la ci-dessous, ainsi qu’une bande-annonce de l’album dans laquelle O’Brien discute de la création de l’album.

O’Brien a déclaré dans un communiqué: «Voici l’album .. merci d’attendre .. il s’appelle Earth et il sort le 17 avril à temps pour l’été .. Merci à tous les incroyables musiciens qui m’ont aidé et aux gens qui remonter dans le studio .. c’était un vrai voyage pour arriver ici .. Enregistré au Pays de Galles et à Londres .. Ouf nous l’avons fait !! “

Produit par Flood, l’album comprend Laura Marling, Adrian Utley de Portsihead, le bassiste Nathan East et Glenn Kotche de Wilco. O’Brien a partagé deux autres chansons en tant que EOB: «Brasil», mettant en vedette son coéquipier Radiohead Colin Greenwood à la basse, et la pièce ambiante «Santa Teresa».

Découvrez le premier album d’O’Brien dans la rubrique «Les 39 albums les plus attendus de 2020» de Pitchfork.

