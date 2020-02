Ed O’Brien de Radiohead sort une nouvelle chanson de son prochain album ‘Earth’

Il y a quelques jours, nous leur avons dit que Radiohead prendrait une année sabbatique pour travailler sur ses projets solo, bien que cela ne signifie pas que nous n’écouterons pas de nouvelles musiques de chacun de ses membres. Nous savons déjà que Thom Yorke, ainsi que les Greenwoods et même Phil Selway ont sorti des chansons solo, mais celui qui manquait le plus de temps et exploitait cette facette était le guitariste, Ed O’Brien.

Heureusement fin 2019, il a annoncé qu’il allait sortir un nouvel album solo mais n’a pas donné plus de détails jusqu’à présent, qu’O’Brien a annoncé la sortie officielle de Earth, son prochain album que l’on peut écouter ce 17 avril au format physique et sur les plateformes numériques. Pour ce matériel record, Ed a travaillé avec beaucoup de musiciens comme son coéquipier, Colin Greenwood, le guitariste de Portishead, Adrian Utley et Glenn Kotchebatteur de Wilco.

Voici le tracklit complet et la pochette de Earth, le nouvel album d’Ed O’Brien:

1. «Shangri-La»

2. «Brésil»

3. “Deep Days”

4. «Long Time Coming»

5. “Messe”

6. «Banksters»

7. «Sail On»

8. “Olympik”

9. «Cape de la nuit»

Comme si cela ne suffisait pas, Il a également créé le premier single officiel de cet album intitulé «Shangri-La“. Par rapport aux compositions que nous avons entendues au fil des ans avec Radiohead, ici, nous pouvons entendre un côté plus détendu et créatif d’Edbien au début, il nous fait entrer dans un monde plein de riffs déroutants, mais au fur et à mesure qu’il progresse, il nous montre de nouvelles couches sonores.

Au-delà de ressembler à un rôle expérimental dense – comme la grande majorité -, Ici, le musicien nous montre que vous pouvez prendre cette facette au sérieux et vous amuser en même temps. Nous ne pouvons pas avoir de nouveaux rolas Radiohead, mais sans aucun doute, écouter tout ce matériel d’Ed O’Brien est très excitant.

Laissez ce que vous faites et écoutez ci-dessous “Shangri-La”, le nouveau single d’Ed O’Brien de Radiohead: