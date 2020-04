Ed O’Brien lance le morceau relaxant “Cape de la nuit” avec Laura Marling

La musique est l’une des réponses à de nombreuses choses qui nous arrivent de jour en jour, qu’elle nous aide à potentialiser la joie que nous ressentons ou à nous jeter en larmes, elle a le pouvoir de nous émouvoir et de nous distraire de tout ce qui nous arrive. comme dans ces moments où la situation dans laquelle nous vivons nous remplit de moments d’incertitude et d’anxiété. Heureusement, certains musiciens sortent quelques morceaux pour nous perdre en ce moment et le bon Ed O’Brien en fait partie.

Près d’une semaine après la première de Earth, son premier album solo et après avoir sorti des chansons qui nous ont émus comme “Shangri-La”, “Brazil” et “Olympik”, le guitariste de Radiohead a décidé de montrer un dernier single de ce Matériel d’enregistrement qui s’appelle “Cloak Of The Night” et qui a la participation de la chanteuse britannique, Laura Marling, l’une des auteurs-compositeurs les plus talentueuses de la scène musicale.

Contrairement aux chansons que nous avons entendues auparavant, où Ed expérimente beaucoup de sons et de genres, créant une énorme palette de rythmes, ici le musicien décide de mettre de côté les guitares et synthétiseurs semi-déformés pour créer une belle chanson lente. Dans “Cloak Of The Night”, nous entendons le côté le plus personnel d’O’Brien, car c’est une ballade acoustique qui apaisera sans aucun doute l’anxiété de beaucoup.

Dans cette chanson que nous pourrions classer dans le folk, Ed O ’Brien et Laura Marling mélangent leurs voix pour créer de belles et douces harmonies vocales, dirigées par une guitare acoustique parfaitement arpégée. On ne sait plus où percer les compositions du guitariste, mais cela nous permet de voir que ce nouvel album sera plein d’émotions et de sons, idéal pour passer ces journées à la maison.

N’oubliez pas que vous pouvez récupérer la Terre le vendredi 17 avril. Mais comme ce jour arrive, écoutez “Cloak Of The Night” ci-dessous, le nouveau morceau d’Ed O’Brien avec Laura Marling ci-dessous: