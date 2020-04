Ed O’Brien sort le superbe visuel de “Olympik”, son nouveau single

La musique a ce don de nous faire oublier tout ce que nous traversons pour nous donner un moment de bonheur ou même d’introspection, quelque chose dont nous avons peut-être besoin maintenant que nous vivons une situation complexe avec la pandémie du coronavirus latent dans le monde. Certains musiciens ont sorti ou prévisualisé la sortie de leurs singles pour rendre la quarantaine plus agréable, et maintenant c’est au bon Ed O’Brien.

Après avoir déclaré au monde il y a quelques jours qu’il croyait avoir un coronavirus et avoir effrayé tous les fans, le guitariste de Radiohead a sorti un autre single de Earth, le premier album solo de toute sa carrière. Après nous avoir montré des chansons très intéressantes comme «Shangri-La» ou «Brasil», avec lesquelles il a expérimenté des influences et des rythmes, vient ce nouveau morceau intitulé “Olympik”, qui sonne complètement comme les autres chansons qui avaient été créées ces derniers mois.

Dans les premières chansons, nous pouvions entendre un peu de tout, des morceaux quelque peu rocailleux aux ballades électroniques, mais dans “Olympik” les choses changent complètementparce que nous avons Ed O’Brien fait une chanson de huit minutes et demie qui mélange parfaitement son travail avec le groupe légendaire auquel il appartient, mais avec toutes les influences qu’il a adaptées tout au long du processus d’enregistrement et composition de cet album. Comme si tout pouvait se combiner pour créer quelque chose de totalement nouveau et rafraîchissant.

C’est une chanson presque ambiante basée sur une guitare, quelques synthétiseurs ainsi que des chœurs et percussions très subtils où l’on entend à peine la voix du guitariste., à mesure que les instruments de musique et les éléments progressent, ils prennent un son énorme qui explose presque au cours des dernières minutes. Et peut-être que nous le devons à la participation à cette chanson et à d’autres chansons d’Ed O’Brien par des musiciens comme David Okumu, Omar Hakim et Nathan East, ainsi que la production de Catherine Marks y Inondation. Un vrai bijou à écouter dans le confort de votre foyer.

Comme si cela ne suffisait pas, Ed O’Brien a également accompagné la première de cette chanson avec un visuel très impressionnant, qui nous montre la visite stressante d’une ville à travers trois plans à la fois entrecoupés ne pas manquer un seul instant ou détail de chacune des visions. Au fur et à mesure qu’il progresse, nous pouvons voir bâtiments, un voyage sur l’autoroute, les ascenseurs, le métro et d’autres éléments qui, avec la façon particulière du guitariste Ils nous rappellent quelque peu la vie que nous avions avant ces jours d’isolement.

N’oubliez pas que vous pourrez écouter les neuf chansons qui composent Earth, le premier disque de Ed O’Brien ce 17 avril à travers toutes les plateformes numériques et format physique. Mais pendant que le jour arrive Découvrez ci-dessous le visuel que le musicien anglais a sorti pour son dernier single, «Olympik»: