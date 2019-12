Ed Sheeran fera une pause dans la musique pour "découvrir le monde"

2019 a été une année assez chargée pour Ed SheeranEh bien, c'était presque partout. Première créée o.6 Projet de collaborations, son quatrième album studio qui, comme son nom l'indique, est plein de collaborations avec des artistes de tous genres de Justin Bieber et Bruno Mars à Eminem et 50 Cent. En outre eu une petite participation hier, le dernier film de Danny Boyle qui évoque un monde où personne ne se souvient des Beatles.

Avec tout cela, vous pourriez penser que la chanteuse anglaise prévoit déjà un nouvel album studio pour l'année prochaine, mais nous devons vous dire que cela ne se produira pas au bon moment, Eh bien, Ed Sheeran vient d'annoncer qu'un peu de musique sera supprimée. Cela a été rapporté sur son compte Instagram, où il a dit qu'il voulait prendre un peu de temps pour découvrir le monde après avoir terminé sa tournée Divide.

Brb x

Un post partagé par Ed Sheeran (@teddysphotos) le 24 décembre 2019

Et c'est que selon le compositeur de «Thinking Out Loud», il ne s'est pas reposé depuis 2017, donc selon «il va faire une pause pour voyager, écrire et lire». Le musicien a continué en disant qu'il s'éloignerait également des réseaux sociaux pour pouvoir se déconnecter de tout. "A mes fans, merci d'être toujours incroyable, je promets de revenir avec de la nouvelle musique quand le moment sera venu et j'ai vécu un peu plus longtemps pour avoir quelque chose à écrire", a conclu le chanteur-compositeur-interprète.

Ce n'est pas la première fois que Sheeran prend sa retraite, parce qu'en 2015, il a fait exactement la même chose et Un an plus tard, il revient avec son troisième album, Divide (÷), qui finit par être l'album le plus populaire de 2017. Comme nous l'avons mentionné au début, ce fut une année fructueuse pour le chanteur car en plus des belles ventes de son dernier album, son single "Shape of You" a été placé comme l'une des chansons les plus écoutées de la décennie selon Spotify, avec 2,3 milliards d'auditeurs au total.

Il y a seulement deux jours, Ed Sheeran a créé la vidéo officielle de son dernier single "Put It All On Me", dirigée par Jason Koenig, qui a travaillé avec des artistes comme Macklemore & Ryan Lewis et Plan White T’s, mais surtout il est connu pour avoir tourné certaines des vidéos les plus populaires du compositeur anglais. Pas question, on ne peut qu'écouter son dernier album et attendre qu'il revienne dans le monde de la musique.