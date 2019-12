Ed Sheeran quitte le réseau pour une durée indéterminée

Le chanteur Ed Sheeran a annoncé sur Instagram qu'il prenait une nouvelle pause dans la musique et les médias sociaux.

Dans un article de la veille de Noël, il a écrit:

Bonjour à tous. Je vais encore faire une autre pause.

L'ère Divide et la tournée ont changé ma vie à bien des égards, mais maintenant, c'est fini, il est temps de sortir et de voir un peu plus le monde. »

Je suis un peu sans arrêt depuis 2017, je vais donc prendre une pause pour voyager, écrire et lire. Je serai hors des réseaux sociaux jusqu'à ce qu'il soit temps de revenir.

Je promets de revenir avec de la nouvelle musique quand le moment sera venu et j’ai vécu un peu plus pour avoir réellement quelque chose à écrire.

Ce n'est pas la première fois que Sheeran prend un congé de sa carrière mouvementée.

Fin 2015, après avoir terminé son xTour, il a également pris un congé. Il a alors indiqué que c'était pour pouvoir consacrer du temps à Cherry Seaborn, qui était à l'époque sa petite amie et maintenant sa femme.

Sheeran a en fait une bonne excuse pour faire une pause maintenant. Sa tournée Divide, qui s'est terminée en août, l'a gardé sur la route pendant plus de deux mois et a inclus 260 performances. Cela l'a également rendu très riche, car il aurait été la tournée musicale la plus rentable de l'histoire.

L'annonce de Sheeran intervient quelques jours seulement après la sortie d'un clip vidéo en soutien à "Put It All on Me", qui est son dernier single.

Pour le moment, on ne sait pas exactement quand Sheeran retournera à la fois à la musique et aux médias sociaux. Mais beaucoup pensaient que sa précédente interruption lui avait été bénéfique. La légende de la musique Elton John, qui a signé Sheeran en 2011 avec sa société de gestion, a déclaré à Rolling Stone que le hiatus avait «rafraîchi son âme».