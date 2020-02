Eddie Kendricks effectue sa dernière course au sommet R&B

La carrière solo du grand Eddie Kendricks, l’un des falsettos les plus charmants et les plus distinctifs de l’histoire de la musique, était toujours susceptible d’être secondaire par rapport à ses réalisations pendant 11 ans environ comme l’un des chanteurs principaux avec les tentations.

Mais après son départ des matchs de Motown en 1971, il a livré d’innombrables performances de premier plan et pas moins de 26 entrées au tableau R&B, avant sa mort prématurée en 1992 d’un cancer à l’âge de 52 ans. pour son catalogue va au remarquable double coup de poing de son superbe, consécutive soul-toppers graphique Keep On Truckin “et ‘Danser sans conviction.’

Mais Kendricks a livré six autres succès du top 10 du R&B, dont l’un lui a donné un autre numéro 1 et mérite plus de lumière. «Cireur de chaussures» un numéro blagueur écrit par Harry Booker et Linda Allen, a fait ses débuts, à un n ° 68 prometteur, sur le graphique Hot Soul Singles de Billboard du 8 février 1975. Il est arrivé le jour même où les Tentations elles-mêmes ont grimpé au n ° 1 avec ‘Gens heureux.’

La chanson était apparue deux mois avant son entrée dans le palmarès du cinquième album solo de Kendricks For You, qui comprenait également ses reprises de “If” de Bread et de “Time In A Bottle” de Jim Croce. La nature ambitieuse de la parole était particulièrement appropriée pour Booker. , qui avait lui-même été cireur de chaussures.

Deux mois plus tard, il a dépassé l’une de ses nouvelles recrues au cours de la même semaine, «Shining Star» de Earth Wind & Fire, pour donner à Kendricks une dernière semaine en tête du sondage. Il est également devenu son dernier single parmi les 20 premiers du classement pop, atteignant le 18e rang du Hot 100.

Car You, quant à lui, ne pouvait pas égaler l’exploit R&B de son prédécesseur Boogie Down !, mais il est allé jusqu’à la huitième place de cette enquête en une impressionnante série de 28 semaines. Cela n’a été amélioré que par le séjour de 44 semaines de son premier album solo All By Myself, en 1971.

