Eddie Kendricks s’incline avec Temptations Classic

Ils l’avaient fait avec «My Girl», puis avec «I Can’t Get Next To You» et le 3 avril 1971, ils l’ont fait à nouveau. Cette édition du Billboard Hot 100 a montré les tentations faisant leur troisième crossover pop complet, comme la dernière brillante composition Norman Whitfield / Barrett Strong (et la production Whitfield) “Just My Imagination (Running Away With Me)” grimpé au n ° 1.

D’ici là, le single avait déjà eu une course de trois semaines au sommet du tableau R&B, sur lequel il était le 11e numéro 1 du groupe, sur un total de carrière de 15. La chanson, un conte déchirant dans lequel le chanteur principal Eddie Kendricks décrit sa relation «rêve devenu réalité». Il révèle ensuite que ce n’était que dans son imagination, sur un numéro qui a marqué un retour au style de ballade du Temps après une série de succès énergiques.

La direction orchestrale de Dave Van DePitte et l’arrangement de cordes tourbillonnant et rêveur de Jerry Long ont joué des rôles clés dans l’effet superbement atmosphérique, tout comme l’intro lyrique de guitare de Dennis Coffey et les vibrations de Jack Brokensha. Mais la performance des plumes de Kendricks était la vedette du spectacle. Paul Williams »a ajouté le remuant pont« Chaque nuit, à genoux je prie… ». Il s’est avéré être la dernière voix de Kendricks Temptations. Il avait effectivement quitté le groupe au moment où le single a fait le n ° 1, et Williams n’était pas loin derrière lui, partant principalement pour des raisons de santé peu de temps après.

‘Imagination’ a remplacé ‘Me and Bobby McGee’ de Janis Joplin lors du sommet Hot 100. Il y a passé deux semaines et a atterri plus tard au n ° 389 dans le tableau des 500 plus grandes chansons de tous les temps de Rolling Stone. La chanson a été certifiée à la fois or et platine en 1999, et alors que le groupe moderne continue de faire le tour du monde, elle reste l’un des nombreux joyaux de la couronne des Tentations.

“Just My Imagination (Running Away With Me)” est sur l’album original de Temptations Sky’s The Limit, qui peut être acheté ici.

