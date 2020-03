Eicca Toppinen d’Apocalyptica sur l’éclosion de coronavirus: c’était «juste une question de temps»

Le 12 mars, Eicca Toppinen des rockers violoncelles finlandais APOCALYPTICA a accordé une interview à Laureline Tilkin de Tuonela dans lequel il a expliqué comment la pandémie de coronavirus en plein essor dans le monde a affecté le bien-être personnel et économique de son groupe.

“Je pense que ce coronavirus, c’est toujours une question de temps”, a-t-il déclaré (voir la vidéo ci-dessous). Nous avons eu Ebola, nous avons eu le SRAS, nous avons eu toutes sortes de maladies en train de grandir. Je ne suis pas un spécialiste, donc je ne sais pas quelles choses sont le résultat des actions humaines, mais très probablement nous avons tellement affecté l’écosystème que je pense que ce n’est qu’une question de temps que la nature crée des virus et des bactéries qui tueront beaucoup de gens.

“Nous vivons une époque folle”, a-t-il poursuivi. “Nous avons toujours vécu dans des temps fous. Il serait faux de dire que maintenant c’est tellement plus terrible qu’il ne l’était. Les temps passés étaient encore plus brutaux et plus terribles à bien des égards, mais malgré tout, avec toutes les connaissances que nous ont maintenant, nous devrions être en mesure de mieux organiser notre acte et de faire vraiment des actions que nous savons qui sont nécessaires pour garder les choses sur la bonne voie.

“Maintenant, nous avons des gens comme[[Donald] Atout, comme, aujourd’hui, il vient d’interdire aux Européens de voyager en Amérique. Pour moi, ça ne fait pas vraiment de logique. Les Chinois peuvent voyager en Amérique, les Britanniques peuvent voyager en Amérique, mais pas les autres Européens. Pour moi, c’est tellement fou de commencer à faire de la politique électorale avec des outils aussi énormes qui affecteront si mal les gens, l’économie et tout.[Notedel’éditeur:le[Editor’snote:TheAtout l’administration a annoncé samedi qu’elle prolongerait son interdiction de voyager en Europe pour inclure le Royaume-Uni et l’Irlande dans le cadre des efforts continus pour lutter contre la pandémie de coronavirus.]

“J’attends aujourd’hui la décision du Parlement finlandais, car maintenant dans tous les autres pays d’Europe à l’exception de la Finlande – il y a peut-être aussi quelques autres pays – mais aucun événement [in Finland] sont annulés. [Editor’s note: On Thursday, the same day that this interview was conducted, Finland banned events for more than 500 people, but stopped short of stricter measures.] Donc, en gros, nous sommes maintenant le dernier recours qui peut jouer des spectacles. Et la tournée commence aujourd’hui, donc je vais d’Helsinki à Turku aujourd’hui, et il est possible qu’il n’y ait pas de spectacle ce soir. J’espère vraiment que non, mais je suppose que tous les événements en Finlande seront désormais interdits. Et pour nous, nous avons la tournée américaine à venir en mai. Il semble de plus en plus possible que cela soit annulé. Ensuite, nous nous retrouverons dans une situation où tout notre travail aura disparu pendant six mois, tous nos revenus auront disparu, alors nous nous retrouverons également dans une situation économique très difficile. Mais heureusement, nous pouvons toujours faire ce que nous faisons habituellement pour travailler sans argent, ce qui signifie écrire de la musique. [Laughs] Nous pouvons donc commencer à écrire le prochain album, si nous ne pouvons pas jouer de spectacles.

“Dans tout dans la vie, j’essaie toujours de regarder le bon côté des mauvaises choses. [Laughs]”

Toppinen a continué en disant que APOCALYPTICA essaierait de reporter toute date annulée. “Bien sûr, mais c’est super compliqué – la disponibilité des sites, c’est toujours une chose”, a-t-il expliqué. “De plus, nous avons, par exemple, pour l’automne, nous avons déjà – il y aura trois tournées, un mois chacune, donc il est impossible de déplacer les spectacles du printemps à l’automne. Ce n’est pas possible. serait reporté d’un an ou quelque chose. Donc c’est vraiment foutu. Mais que pouvons-nous faire? Je fais confiance aux gens qui sont des spécialistes, donc je n’essaie pas d’être le spécialiste et de dire si les actions sont bonnes ou mauvaises. Je pense que les spécialistes, ils conseillent de faire les choses les plus intelligentes, c’est ce à quoi nous devons faire confiance. [Laughs]”

Mercredi (11 mars), le Organisation mondiale de la santé (QUI) a déclaré l’épidémie de coronavirus une pandémie, avec le directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus avertissant qu’il était “profondément préoccupé à la fois par les niveaux alarmants de propagation et de gravité, et par les niveaux alarmants d’inaction” des autorités.

le QUI a déclaré qu’une grande majorité des patients atteints de coronavirus se rétablissent: ceux qui souffrent de maladies bénignes en deux semaines, tandis que ceux qui présentent des symptômes plus graves peuvent nécessiter de trois à six semaines.

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus connus a atteint au moins 2 885, certaines études de modélisation suggérant que les États-Unis – si leurs résidents ne prennent pas de mesures préventives – auront plus de 8 000 cas d’ici la semaine prochaine, 40 000 cas en deux semaines, et près de 150 000 cas à la fin du mois.

