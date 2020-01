Eicca Toppinen dit qu’Apocalyptica ne voulait pas de compromis sur l’album Cell 0

Grèce “TV War” a récemment mené une entrevue avec le violoncelliste Eicca Toppinen des rockers violoncelles finlandais APOCALYPTICA. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur le sens du titre de leur nouvel album studio, “Cell-0”:

Eicca: “Pour nous, «Cell-0» est en quelque sorte l’origine de tout dans l’univers, c’est de là que tout vient. Il n’existe pas dans la vraie science sous ce nom, mais c’est gentil pour nous de faire référence aux faits que tout part de la même chose. Musicalement, par exemple, si vous l’emportez dans le monde musical, vous pouvez prendre une note, vous changez la hauteur, vous changez la longueur, vous les combinez, et il y a une quantité infinie de belles variations de cela. Chaque chanson est sa propre cellule, une compilation de cellules de l’album. Je pense que la pensée derrière cela est à peu près ce que nous ressentons dans notre vie et nos pensées et où nous en sommes avec le monde aujourd’hui et comment les gens ont perdu la compréhension que nous venons tous du «Cell-0» ainsi que. Par conséquent, nous devons apprécier notre environnement et la nature qui nous entoure parce que nous sommes nous-mêmes devenus un cancer, mangeant toutes les autres cellules vivantes et les tuant. Ce n’est pas un manifeste, mais c’est ce que nous pensons de l’album. “

Pourquoi APOCALYPTICA a décidé d’emprunter la voie des instruments pour “Cell-0”:

Eicca: “Plutôt que de dire aux gens ce qu’ils devraient penser, nous préférons créer une plate-forme où les gens peuvent penser par eux-mêmes. C’est la beauté de la musique instrumentale – nous pouvons donner une direction avec des titres et des visuels dans l’illustration sur les thèmes, ce que la musique leur parle peut-être, mais l’auditeur a toujours la liberté d’expérimenter de leur propre point de vue. C’est pourquoi pour nous, il était important de faire un album instrumental parce que nous voulions vraiment revenir à nos racines comme le «Joue Metallica [By Four Cellos]” tournée comme nous le faisons depuis deux ans et demi, nous revenons à nos racines très originales sur la façon dont nous avons commencé. Maintenant, nous voulions revenir à l’époque de la ‘Culte’ et «Réflexions» albums quand nous avons commencé à faire notre propre musique et à créer un monde instrumental entier. Parce que combiner le monde vocal et un monde instrumental dans le même album, ça a toujours été un peu difficile et vous devez vous compromettre un peu, et vous allez à gauche et vous allez à droite, et vous allez à gauche et à droite. Cette fois, nous voulions en faire une œuvre d’art complète sans compromis d’aucune sorte. “

Si les années 2015 “Shadowmaker” était une “expérience” réussie pour APOCALYPTICA:

Eicca: “C’était une expérience importante pour nous et, bien sûr, certains fans ne l’ont pas vraiment compris parce que c’était un album tellement vocal. Pour nous, c’était très important – nous voulions vraiment voir comment tout cela fonctionne sans vraiment souligner le violoncelle et souligner les éléments traditionnels de APOCALYPTICA. Il suffit d’écrire de la bonne musique et de grandes chansons. Je pense que nous sommes allés à un côté très éloigné de la APOCALYPTICA monde. Cette fois, nous avons juste senti que nous voulions retourner aux sources avec toutes les expériences que nous avons acquises en 20 ans. C’est pourquoi nous n’avions pas de producteur pour cet album. Nous avons juste décidé de le faire nous-mêmes. Nous n’avions pas besoin d’expliquer à personne ce que nous voulions faire. Nous n’avions pas de maison de disques au moment où nous avons enregistré l’album. Nous étions totalement libres de toutes attentes et de toutes sortes de retours et avons pu faire l’album que nous aimerions écouter. “

Sur la redécouverte des origines de APOCALYPTICA:

Eicca: “C’était très intéressant parce que toute la perspective de l’écriture de chansons, de l’arrangement, de la production sonore a tellement changé avec toutes les expériences. Nous avons pu travailler avec de grands producteurs pendant toutes ces années et tellement appris. Maintenant, c’était vraiment agréable de prendre pleinement en main toutes les connaissances que nous avions sur la création d’albums. Parce que nous savions que, “D’accord, nous savons comment enregistrer les trucs. Nous savons comment maintenir la qualité au plus haut niveau. Nous n’avons pas besoin quelqu’un pour contrôler ça. Ensuite, quand nous faisions cet album qui est en quelque sorte une sorte d’album bizarre – nous ne voulions pas qu’un producteur habitué à travailler avec la batterie et le chant nous dise comment le monde instrumental devrait être parce que vous ne savoir s’ils le comprennent ou non. Il valait mieux pour nous de prendre juste l’espace et la paix pour faire l’album que nous aimons vraiment. “

“Cell-0” a été publié le 10 janvier via Musique de Silver Lining.

À l’appui de la publication de “Cell-0”, APOCALYPTICA – violoncellistes Toppinen, Perttu Kivilaakso et Paavo Lötjönenet batteur Mikko Sirén – sont les invités spéciaux pour SABATON lors d’une tournée européenne de 15 pays et 23 dates qui a débuté le 17 janvier à Zurich, en Suisse.



