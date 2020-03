Elbow traite les fans à domicile pour «vivre au Ritz» et «ElbowRooms»

Après l’annulation de leur tournée de printemps au milieu de la pandémie de coronavirus, Elbow a offert à ses fans un prix de consolation digne en sortant leur nouvel album live, Live At The Ritz – An Acoustic Performance, un mois plus tôt. Alors que les formats physiques du LP seront disponibles le 17 avril, l’album est désormais disponible sur les plateformes numériques et de streaming. Plus tôt dans la journée, Elbow a également offert à ses abonnés une performance en direct de «Weightless», hors de leur album studio de 2019, Giants Of All Sizes. Le groupe continuera à effectuer des sessions #ElbowRooms tous les vendredis tout en étant isolé et encourage les demandes de chansons des fans.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux aujourd’hui, le chanteur Guy Garvey a déclaré: «Étant donné que nous devrions voir 100 000 d’entre vous fans sur cette tournée, nous pensions que nous proposerions la sortie du disque que nous avions réalisé à la fin de l’année dernière… Nous espérons qu’il va en quelque sorte corriger votre déception de ne pas pouvoir nous voir pour le moment. »

Actuellement disponible en précommande sur vinyle ou CD, Live At The Ritz – An Acoustic Performance capture une performance intime du groupe, enregistrée à Manchester en octobre dernier. La performance de la soirée comprenait de nouvelles chansons, off Giants Of All Sizes, ainsi que les favoris bien-aimés des 20 ans du groupe ensemble. Les faits saillants incluent leur single primé, Top 20, «Grounds For Divorce», sorti de leur album de 2008, The Seldom Seen Kid, «Newborn» de leur premier album en 2001, Asleep In The Back, et leur single de 2019, «Empires».

Giants Of All Sizes, arrivé en octobre, a marqué Elbow’s troisième album n ° 1 au Royaume-Uni, sur les traces de Little Fictions en 2017 et de The Take Off And Landing Of Everything en 2014. Le groupe, qui devait commencer une tournée de 21 jours au Royaume-Uni le 29 mars, a reprogrammé toutes ses apparitions, qui auront désormais lieu tout au long de l’été et de l’automne.

Live At The Ritz – An Acoustic Performance sortira le 17 avril sur CD et vinyle. Faites défiler vers le bas pour lire la liste des pistes et pré-commandez-la ici.

1. Puttin ’on the Ritz

2. Empires

3. Magnifique (dit-elle)

4. Salome Maloney

5. Nouveau-né

6. Grandes attentes (introduction)

7. De grandes attentes

8. Un choix de trois boissons

9. Sept voiles

10. Noirs et blancs épars

11. Weightless (Intro)

12. Apesanteur

13. Motifs de divorce (introduction)

14. Motifs de divorce