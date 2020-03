Ella Fitzgerald chante le livre de chansons Rodgers et Hart | uDécouvrir

Le 7 février 1956, Ella Fitzgerald était aux Capitol Studios à Hollywood pour commencer l’une des séries d’enregistrements les plus remarquables de l’histoire de la musique moderne. Norman Granz, le fondateur et guide de derrière Verve Records et son arrangeur et homme A&R, Buddy Bregman, 15 ans, se sont joints à elle. Ils étaient là pour commencer à travailler sur Ella Fitzgerald Sings the Cole Porter Songbook, ce devait être le premier d’une série d’albums où Ella a exploré la Great American Songbook, auteur-compositeur par auteur-compositeur.

La combinaison d’Ella et de Porter est irrésistible et qu’elle soit à la hausse ou à la basse, la gamme de trois octaves d’Ella monte sans effort alors qu’elle donne vie à chaque chanson. Le tout aidé par la crème de LA. les hommes de session et l’arrangement de Buddy Bregman qui suintent la sophistication, la sophistication qui est bien au-delà de ses années. C’est un record parfait. L’enregistrement a été achevé après quatre jours d’enregistrement distincts le 27 mars.

Les 32 titres, Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook, sont sortis le 15 mai 1956 en double album et se sont vendus 9,96 $. En juillet, il avait été classé n ° 15 sur la liste des meilleures ventes de Billboard après que Verve eut mené une vaste campagne publicitaire dans Esquire, The New Yorker, High Fidelity et une douzaine de journaux du dimanche à travers l’Amérique. En septembre, Ella était la tête d’affiche de la tournée annuelle Jazz at the Philharmonic automne d’Amérique. À la fin de l’année, le double album était n ° 18 sur la liste des best-sellers pour toute l’année, dominé par les albums de bandes sonores.

Le 21 août 1956, Ella, Granz et Bregman étaient de retour à la Capitol Tower pour commencer à travailler sur leur prochain livre de chansons, ce devait être Ella Fitzgerald chante les Rodgers et Hart Songbook. Comme son prédécesseur, il présente la crème des musiciens de session de la côte ouest, dont beaucoup ont honoré les enregistrements fabuleux Frank Sinatra faisait à peu près au même moment dans le même studio. Trumpeter, Maynard Ferguson, le trombone de Milt Bernhart, Herb Geller et Ted Nash et Bud Shank doublent sur les clarinettes et le saxophone, Barney Kessel à la guitare et le batteur Alvin Stoller.

Ella Fitzgerald Sings The Rodgers and Hart Songbook a fait encore mieux que le Cole Porter Songbook sur les charts d’album Billboard, faisant le n ° 11 sur le hit-parade en mars 1957. C’est un bel album, plein de standards que tout le monde connaît et aime, mais dans Les mains d’Ella, cette chanson devient encore plus spéciale. Il comprend, «Manhattan» qui a l’un des moments les plus sublimes de tout enregistrement Ella. Quand elle entre dans le refrain de “Nous aurons aussi Manhattan, le Bronx et Staten Island”, elle le fait sans effort. Il n’est pas difficile d’entendre pourquoi beaucoup pensent qu’Ella est la meilleure chanteuse de jazz du 20e siècle. Parmi les autres succès, citons «Il y a un petit hôtel», «Vous avez profité de moi» et la vivace «My Funny Valentine».

Bien sûr, ce sont les performances d’Ella qui rendent ces deux collections, et les autres recueils de chansons qu’elle a fait en série, si brillants et du même coup si importants. Mais il ne faut pas oublier quelle idée intelligente a été Granz de créer cette série d’enregistrements avec son atout le plus précieux sur Verve Records. C’est une idée qu’il a essayée avec Oscar Peterson sur Clef records, un des labels de Granz avant de lancer Verve. C’est peut-être une vieille idée à laquelle on a repensé, mais c’est un concept génial, que toute l’industrie du disque a reproduit à plusieurs reprises depuis.

