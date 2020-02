Ella Fitzgerald chante le recueil de chansons de Cole Porter

Le 7 février 1956, deux semaines après Ella Fitzgerald’s première session pour Verve records, elle était de retour en studio avec Buddy Bregman et un orchestre enregistrant ce qui est sans doute le record déterminant de sa carrière, Ella Fitzgerald Sings le Cole Porter Songbook qui a aidé Verve à devenir le label de jazz par excellence des années 1950.

Ella, Norman Granz et Bregman se sont rendus au studio du Capitole à Hollywood et ont passé trois jours à enregistrer ce qui allait être Ella Fitzgerald chante le Cole Porter Songbook. La combinaison d’Ella et de Porter est irrésistible et qu’elle soit à la hausse ou à la baisse, la voix de la gamme à trois octaves d’Ella monte sans effort alors qu’elle donne vie à chaque chanson. Tout cela a été aidé par la crème des hommes de la session de Los Angeles et l’arrangement de Buddy Bregman qui déborde de sophistication bien au-delà de ses vingt-quatre ans. C’est un record parfait.

«J’ai alors réalisé qu’il y avait plus dans la musique que dans le bop. Norman pensait que je devais faire autre chose, alors il a produit le livre de chansons de Cole Porter pour moi. Ce fut un tournant dans ma vie. »- Ella Fitzgerald

Granz avait initialement voulu que Nelson Riddle fasse les arrangements pour Ella, mais il a refusé, probablement parce qu’il était engagé dans la carrière d’enregistrement de Frank Sinatra à ce stade. Granz, tout en tentant Bregman, révélera plus tard à son biographe Ted Hershorn qu’il n’était pas du tout préoccupé par les arrangements du groupe. Il s’agissait de la voix d’Ella.

«Quand j’ai enregistré Ella, je l’ai toujours mise en avant, pas un mélange. La raison en est que je me fichais franchement de ce qui est arrivé à la musique. »- Norman Granz

Cette réflexion ne rend pas service aux arrangements de Bregman; ils fournissent le coussin musical parfait et accentuent les mélodies des merveilleuses chansons de Porter. Parmi la crème des musiciens de session de la côte ouest, dont beaucoup ont honoré les enregistrements fabuleux qui Frank Sinatra faisait à la même époque, sont le trompettiste, Harry ‘Sweets’ Edison, le trombone de Milt Bernhart, Herb Geller, et Ted Nash et Bud Shank doublant sur clarinettes et saxophone, ainsi que le trompettiste Maynard Ferguson.

Deux semaines avant d’enregistrer la version d’Ella de “I’ve got you under my skin”, Edison et Bernhart avaient enregistré l’arrangement de la chanson de Nelson Riddle avec Sinatra, celui mettant en vedette le fabuleux solo du tromboniste.

Les trente-deux titres, Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Songbook, est sorti le 15 mai 1956 en double album et s’est vendu 9,96 $. En juillet, il avait été classé n ° 15 sur la liste des meilleurs vendeurs du Billboard après que Verve eut mené une vaste campagne publicitaire dans Esquire, The New Yorker, High Fidelity et une douzaine de journaux du dimanche à travers l’Amérique. En septembre, Ella était la vedette de la tournée annuelle d’automne du JATP en Amérique. À la fin de l’année, le double LP était n ° 18 sur la liste des Best-Sellers pour toute l’année, dominé par les albums de bandes sonores.

Si, pour une raison quelconque, vous n’avez jamais écouté cet album, vous manquez l’un des meilleurs enregistrements du XXe siècle, si vous l’avez entendu, vous saurez ce qu’ils ont manqué.

