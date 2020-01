Ella Fitzgerald et Verve – Comment tout a commencé

Ella Fitzgerald était, à bien des égards, la création de Verve Records. Norman Granz dirigeait Clef depuis plus d’une demi-décennie et avait créé Norgran pour différencier les types de jazz qu’il enregistrait. Il aurait peut-être pu placer le chanteur sur cette empreinte, bien que la perception de Granz que c’était pour «la foule plus fraîche» l’ait peut-être empêché de prendre cette option.

Granz avait retiré Ella de son contrat Decca avec le «compromis» de la bande originale de The Benny Goodman Story. C’était l’ambition de Granz de relancer la carrière d’Ella, ayant critiqué ce que Decca avait donné au chanteur à enregistrer – il devait être sûr qu’il avait bien fait les choses.

«Quand j’ai enregistré Ella, je l’ai toujours mise en avant, pas un mélange. La raison en est que je me fichais franchement de ce qui est arrivé à la musique. »- Norman Granz

Lorsque l’annonce est venue que Granz formait une nouvelle étiquette la veille de Noël 1955, cela a peut-être même été un choc pour certaines personnes de l’industrie. Pas plus tard qu’un mois plus tôt, Billboard spéculait que Granz, bien qu’il soit un fan de jazz confirmé, trouvait que le fonctionnement de ses labels était le moins agréable de ses entreprises commerciales «liées». Ayant utilisé l’attrait d’un concert avec Jazz au Philharmonic, Granz avait obtenu des contrats d’enregistrement avec à peu près tous les grands musiciens de jazz. Tant et si bien que le chef du jazz de George Avakian Columbia et son homologue du RCA Victor avaient du mal à suivre Granz. Ce n’était que Blue Note, un autre label avec l’indépendance d’esprit pour opérer en dehors d’un label majeur qui avait une liste d’artistes correspondant à Verve.

La première fois que de nombreuses personnes en dehors du cercle de Granz ont entendu parler de son nouveau label, c’était la veille du Nouvel An 1955, lorsque la presse spécialisée de l’industrie musicale a commencé à signaler l’arrivée de Verve Records. Il a été annoncé que Verve devait être une opération tout-pop – c’est-à-dire des artistes qui pourraient percer dans les charts pop – et que Granz commençait Down Home Records pour se spécialiser dans le jazz Dixieland, qui avait quelque chose d’un renouveau; Granz devait diriger Down Home et Buddy Bregman, vingt-quatre ans, dirigeait Verve Records au jour le jour. Granz continuerait bien sûr à diriger Clef et Norgran.

Les artistes spécifiquement mentionnés qui seraient représentés par Verve étaient Count Basie et «sa fauvette», Joe Williams », Anita O’Day, Buddy Rich et Gene Krupa. La première signature de Bregman a été Toni Harper, longtemps oubliée.

Personne ne sait pourquoi Norman Granz a décidé d’appeler le label Verve. Personne ne semble lui avoir demandé pourquoi; c’était juste. En décembre 1937, un magazine trimestriel sur les arts nommé Verve a été fondé par Efstratios Tériade pour être «le plus beau magazine du monde». La couverture du premier numéro était une peinture de Matisse. Au début des années 1950, alors que Granz passe plus de temps en France et poursuit son intérêt pour l’art, Picasso fait partie des artistes dont le travail est présenté en couverture. Cela semble possible compte tenu de l’amitié qui a suivi Granz avec Picasso et de la possession de tant de ses tableaux que cela aurait pu être la motivation derrière la dénomination de sa nouvelle étiquette.

Deux semaines plus tard, en 1956, Granz a annoncé qu’Ella, qui était avec Decca depuis deux décennies, allait enregistrer pour Verve et laisser entendre qu’il y aurait d’autres signatures de grands noms. Granz était si heureux qu’il ait pris une annonce pleine page dans Billboard pour afficher fièrement le logo de la société sous un titre de bannière qui criait: «Nous avons Ella!»

Le 25 janvier, Ella s’est rendue dans les studios d’enregistrement pour sa première session pour son nouveau label. Les enregistrements Ella n’étaient pas pour un nouvel album; il s’agissait de quatre chansons conçues pour être des singles et la session était au Capitol Studios à Los Angeles avec un orchestre dirigé par Bregman qui mettait en vedette la crème des hommes de la session de LA, dont le tromboniste Milt Bernhart, célèbre pour son solo de trombone sur Sinatra. “Je vous ai sous ma peau.” Également dans le groupe était le guitariste Barney Kessel, le saxophoniste, Buf = d Shank, le Harry ‘Sweets’ Edison à la trompette et le batteur Alvin Stoller.

La première chanson qu’Ella ait jamais enregistrée pour Verve était “Stay There”, sortie au printemps 1956 en single, couplée à “A Beautiful Friendship”, issue d’une session en mars. Ce dernier a atteint la partie inférieure des charts, et ce faisant, Ella a été le premier hit de trois ans, ce qui justifie l’ambition de Granz.

Deux semaines après la première session d’Ella, elle était de retour en studio avec Buddy Bregman et un orchestre enregistrant ce qui est sans doute le record déterminant de sa carrière et qui a aidé Verve à devenir le label de jazz par excellence des années 1950. Ella, Granz et Bregman se sont rendus au studio du Capitole à Hollywood et ont passé trois jours à enregistrer ce qui allait être Ella Fitzgerald chante le Cole Porter Songbook. La combinaison d’Ella et de Porter est irrésistible et qu’elle soit à la hausse ou à la baisse, la voix de la gamme à trois octaves d’Ella monte sans effort alors qu’elle donne vie à chaque chanson. Le tout aidé par la crème des hommes de la session de Los Angeles et l’arrangement de Buddy Bregman qui déborde de sophistication bien au-delà de ses vingt-quatre ans. C’est un record parfait.

Fait intéressant, Granz avait initialement voulu que Nelson Riddle fasse les arrangements pour Ella, mais il a refusé, probablement parce qu’il était attaché à la carrière d’enregistrement de Frank Sinatra à ce stade. Granz, tout en tentant Bregman, révélera plus tard à son biographe Ted Hershorn qu’il n’était pas du tout préoccupé par les arrangements du groupe. Il s’agissait de la voix d’Ella.

