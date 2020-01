Ella Fitzgerald’s ‘The Complete Piano Duets’ pour 2CD, sortie numérique

Pour la première fois, toutes les collaborations d’Ella Fitzgerald avec des pianistes enregistrés pour les labels Decca, Verve et Pablo seront réunies sur l’album The Complete Piano Duets. L’ensemble sortira de Verve Records / UMe le 13 mars en tant que collection 2CD et numérique.

Le double album comprend des notes de doublure détaillées de l’auteur et critique musical respecté Will Friedwald, qui écrit: «Fitzgerald était si douée en tout – surtout en scatting et swinging – qu’elle avait tendance à éclipser son chant de ballade. Pourtant, comme le montre clairement l’un des 43 titres de cette collection, Ella Fitzgerald était une chanteuse de chansons d’amour sans pareille, une balladeer par excellence.

«Comme ses collègues les plus proches, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Nat King Cole et Billie Holiday, Fitzgerald pouvait approfondir non seulement les mots mais aussi le sens intérieur d’une chanson et faire ressortir les vérités profondes que le parolier avait toujours à l’esprit. “

The Complete Piano Duets séquence chaque piste dans son ordre d’enregistrement chronologique. Cela amène l’auditeur à ses premières sessions avec la pianiste Ellis Larkins (“ Quelqu’un pour veiller sur moi ”, “ Mais pas pour moi ” et “ J’ai le béguin pour toi ”), puis, avec Paul Smith, à Cole Porter. Miss Otis Regrets ‘et le drame policier graveleux de 1960, Let No Man Write My Epitaph (‘ Black Coffee, ” Angel Eyes, ” I Cried For You ”).

La chanteuse hors pair fait équipe avec Tommy Flanagan lors d’un concert français de 1964 pour «Somewhere In The Night» et nous entendons 1975 duos avec Oscar Peterson du «troisième acte» de sa carrière («Mean to Me», «Combien de temps cela a-t-il duré? On ?, ” April In Paris ‘).

Fitzgerald a d’abord travaillé avec Larkins pour son album de 1950, Ella Sings Gershwin, qui a si bien fait qu’ils se sont réunis pour un autre album de voix et piano, Songs In A Mellow Mood, en 1954, avec une sélection de normes Great American Songbook. La chanteuse revenait occasionnellement au format intime, y compris des duos de piano sur Ella Fitzgerald Sings The Cole Porter Song Book de 1956 et Ella Fitzgerald Sings The Duke Ellington Song Book de 1957.

Le LP de 1960 Ella Fitzgerald Sings Songs from Let No Man Write My Epitaph comprenait des chansons du film dans lequel elle est apparue en tant que pianiste-chanteuse, et est devenu son troisième album complet avec uniquement un accompagnement au piano, cette fois joué par Paul Smith. La version de «Somewhere In The Night» avec Flanagan a été reprise en direct sur la Côte d’Azur et publiée plus tard sur le plateau de 1964 Ella à Juan-Les-Pins. La dernière combinaison majeure de Fitzgerald avec un pianiste fut Ella et Oscar, une sortie en 1975 avec son collaborateur de longue date Oscar Peterson.

The Complete Piano Duets sort le 13 mars. Faites défiler la liste complète des pistes et pré-commandez-la ici.

Écoutez le meilleur d’Ella Fitzgerald sur Apple Music et Spotify.

Disque un:

1. À la recherche d’un garçon

2. Mon seul et unique

3. Depuis combien de temps cela dure-t-il?

4. J’ai le béguin pour toi

5. Mais pas pour moi

6. Bientôt

7. Quelqu’un pour veiller sur moi

8. Peut-être

9. Je suis content qu’il y ait toi

10. Bébé, que puis-je faire d’autre

11. Que dire?

12. Makin ‘Whoopee!

13. Jusqu’à ce que la vraie chose arrive

14. Les gens diront que nous sommes amoureux

15. Soyez gentil

16. Imagination

17. Mon cœur appartient à papa

18. Tu me laisses à bout de souffle

19. Beau travail si vous pouvez l’obtenir

20. Stardust

21. Miss Otis regrette

22. Lush Life

Disque deux:

1. Mon bébé mélancolique

2. Angel Eyes

3. Café noir

4. Je n’avais personne avant toi

5. J’ai pleuré pour toi

6. Misty

7. Qui est désolé maintenant?

8. Je ne peux rien te donner d’autre que de l’amour, bébé

9. Je deviens sentimental envers toi

10. Alors tu n’as jamais été bleu

11. Song de septembre

12. Atteindre demain

13. Un pour mon bébé

14. Quelque part dans la nuit

15. Signifie pour moi

16. Depuis combien de temps cela dure-t-il?

17. Quand votre amant est parti

18. Plus que vous ne le savez

19. Il y a une accalmie dans ma vie

20. Depuis combien de temps cela dure-t-il (prenez 5 alternatives)

21. Plus que vous ne le savez (prenez 1 suppléant)