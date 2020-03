Elle déchiquette la publication imprimée pliante après 8 ans

She Shreds Magazine met fin à sa publication imprimée et passe entièrement à la plate-forme numérique She Shreds Media. La fondatrice de She Shreds, Fabiola Reyna, a annoncé la nouvelle aujourd’hui dans une lettre sur le site Web du magazine. «Chers déchiqueteurs», écrit Reyna. “Tout d’abord, finissons-en avec: Non, ce n’est pas une lettre d’adieu. C’est un aperçu du chemin parcouru. C’est un lâcher prise, passer à autre chose et devenir une lettre plus grosse, plus audacieuse et plus forte. C’est la fin du magazine She Shreds. Mais le début de She Shreds Media. » Retrouvez la déclaration complète de Reyna ici.

Reyna a lancé le premier numéro de She Shreds en 2012 en réponse au manque extrême de représentation des guitaristes et des bassistes féminins dans les médias musicaux. Depuis l’impression de ce premier numéro, She Shreds a présenté tout le monde de Courtney Barnett, Corin Tucker de Sleater Kinney, Laura Jane Grace de Against Me!, Brittany Howard, Jenny Lewis et bien d’autres sur sa couverture. Le magazine a publié des milliers d’entrevues avec des femmes musiciens notables au cours de ses huit années d’existence.

«Ensemble, au cours des huit dernières années, nous avons ouvert des portes à de nouvelles conversations qui ont exigé des changements culturels importants dans la représentation des musiciens», écrit Reyna dans sa lettre. «Elle Shreds en tant qu’entité a été formée pour combler une lacune, pour rassembler la communauté dans un effort pour se montrer que nous n’étions jamais réellement seuls. Et peut-être, plus important encore, de nous rappeler mutuellement ce que notre potentiel a, est et sera toujours. »

Alors que She Shreds deviendra entièrement numérique avant la fin de l’année, son 20e et dernier numéro est disponible en pré-commande maintenant. Le numéro 20 sortira en juin.

Lisez «Une brève histoire des supergroupes dirigés par des femmes» sur le terrain.

Saying Goodbye to She Shreds Magazine, and Hello to She Shreds Media. Read the full editors letter here: https://t.co/5ApUCIrO1M pic.twitter.com/khsI2OOOWK — 𝕾𝖍𝖊 𝕾𝖍𝖗𝖊𝖉𝖘 (@SheShredsMag) March 5, 2020

.