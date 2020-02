“ Elle satisfait juste ”: Jimmy Page chante pour ses débuts en solo

Jimmy Page est connu pour ses innombrables apparitions en tant que très en demande guitariste de session au milieu des années 1960, la pop britannique, pour des goûts de Tom Jones, Billy Fury, Lulu, Joe Cocker et David Bowie’s Mannish Boys. Il était également producteur interne chez Immediate Records d’Andrew Loog Oldham, où il a travaillé avec John Mayall, Eric Clapton (qu’il suivrait dans les Yardbirds) et d’autres. Mais il est moins connu que des années auparavant Led Zeppelin, il a tenté une carrière solo – en tant que chanteur et guitariste.

Le 26 février 1965, cette page a publié ce qui s’est avéré être son seul single en son nom pour Fontana, et sa seule voix principale, «She Just Satisfies». les premiers travaux de les Kinks, et ce n’est pas une coïncidence. C’est exactement le même morceau que Revenge, l’instrument instrumental dirigé par l’harmonica de ce groupe fondateur de leur premier album éponyme de 1964.

“Elle satisfait simplement” n’a pas, comme on dit, dérangé les compilateurs de graphiques. Mais c’est une pièce d’époque fascinante et un véritable tremplin de l’époque de Page en tant qu’homme de session avec des armes à feu et sa période avec les Yardbirds qui a précédé la formation de Led Zeppelin.

“Il n’y a rien à dire pour ce record, sauf qu’il était très ironique à l’époque”, a déclaré Page au magazine Creem. «J’ai joué de tous les instruments dessus sauf la batterie et j’ai chanté dessus aussi, ce qui est assez, euh… unique. “Elle satisfait juste”, c’est ainsi qu’on l’appelait. C’est mieux oublié. “

Heureusement, cela n’a pas été le cas, et la piste semble beaucoup plus pertinente maintenant que Page ne le mérite. La face b, le «Keep Moving», largement instrumental, est un autre entraînement très écoutable des années formatrices et d’avant-célébrité de Jimmy Page.