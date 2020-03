Ellie Goulding, Barry Gibb et Ryan Tedder joueront à Twitch Stream Aid

Le géant de la musique et des jeux d’Amazon Twitch a uni ses forces pour ‘Twitch Stream Aid’, une diffusion en direct de 12 heures qui débutera ce samedi 28 mars à 12h00 HE / 9h00 PST sur Twitch.

L’événement en ligne mettra en vedette certains des plus grands noms de la musique, notamment Barry Gibb, Ellie Goulding, Ryan Tedder de One Direction, Monsta-X, Diplo, Joe Jonas, Michael McDonald, Charlie Puth et Die Antwoord, entre autres.

En plus des performances musicales, il y aura des compétitions de jeux Fortnite et UNO ainsi que des apparitions spéciales d’invités d’athlètes professionnels, dont Lando Norris, Aly Raisman, Greg Norman et Richard Sherman avec Darius Slay.

La diffusion en direct bénéficiera au Fonds de réponse solidaire COVID-19 pour l’Organisation mondiale de la santé et les téléspectateurs pourront faire un don tout au long de l’émission.

Twitch Stream Aid sera mis en ligne le 28 mars à 9h PT.

Tout au long de l’événement, Twitch mettra également en vedette des streamers en direct samedi et les tirera dans leur diffusion. Pour avoir une chance d’être présenté pendant Twitch Stream Aid, rendez-vous en ligne le 28 mars et étiquetez votre flux avec la balise «TwitchStreamAid».

Twitch est devenu l’une des plateformes incontournables pour les grandes stars et les musiciens indépendants pour se connecter avec leur public pendant cette période d’isolement. Ils se sont récemment associés à Bandsintown pour le festival virtuel Marathon de musique en direct qui a profité au MusiCares COVID-19 Relief qui aide les professionnels de la musique en difficulté en ces temps difficiles.

Dans le cadre de sa mission permanente d’aider les artistes, Bandsintown a également permis aux 530 000 musiciens inscrits à Bandsintown For Artists de bénéficier gratuitement du statut accéléré des outils de monétisation de classe mondiale de Twitch pour la diffusion en direct.

Twitch Stream Aid lancera davantage d’opportunités de collecte de fonds sur Twitch, où Amazon Music a travaillé en étroite collaboration avec des artistes de différents niveaux de leur carrière, pour les aider à se préparer à diffuser des émissions pour leurs fans.

Pour plus d’informations sur Twitch Stream Aid, visitez le site officiel, où un calendrier mis à jour des performances vivra.

Vous pouvez également consulter l’aide Twitch Stream playlist sur Amazon Music, mettant en vedette des artistes de l’événement.