Ellie Goulding sort un nouveau single “Worry About Me” avec Blackbear

L’icône de la pop britannique Ellie Goulding revient sous les projecteurs avec son nouveau morceau «Worry About Me», avec le rappeur et producteur blackbear.

Goulding a également annoncé que son nouvel album arrivera le 5 juin, avec le titre et les détails de l’album qui seront bientôt dévoilés.

‘Worry About Me’ est la première nouvelle musique de Goulding cette année et fait suite aux récentes sorties ‘Sixteen’, ‘Close To Me’ et ‘Hate Me’ ainsi que sa récente reprise de ‘River’ de Joni Mitchell, qui a vu elle revendique son troisième numéro 1 au Royaume-Uni – devenant le dernier single n ° 1 de la décennie.

En faisant équipe avec Blackbear, artiste multi-platine, Goulding apporte ses voix hypnotisantes à la piste R&B fluide et remplie de basses. blackbear publie de la musique depuis 2013 et a été salué par la critique en 2015 pour son album à succès Deadroses, avec les titres à succès «90210» et «idfc». L’artiste a ensuite sorti cinq albums et collaboré avec d’innombrables artistes dont Mike Posner, Gucci Mane, G-Eazy et maintenant Ellie Goulding.

En parlant de la chanson, Goulding explique: “” Worry About Me “est une chanson que j’ai écrite rappelant une époque où un gars me voulait à sa convenance, juste au moment où je m’en remettais. C’est intentionnellement la langue en joue parce que je ne suis pas du tout amer, je l’ai juste trouvé humoristique. C’était rafraîchissant d’écrire, sous le soleil de LA, parce qu’à l’époque j’écrivais des chansons sombres sur mon état d’esprit à New York. »

blackbear continue: «Une chanson avec un message passif mais descriptif de charisme et d’attitude d’indépendance tandis qu’une statue de smooth tient toujours debout – j’adore ce côté d’Ellie Goulding par-dessus ce tempo et cette production hip-hop plus sombre. Ellie, pour moi, est la voix du Royaume-Uni et est une artiste spéciale et humaine. Il n’y avait pas un soupçon d’hésitation ou de manque d’enthousiasme pour que cela se fasse dès que possible et tourner une vidéo folle où j’ai un frère jumeau (piège des parents sombres pour les adultes si vous voulez). “

Goulding a récemment célébré la 10e anniversaire de son premier album Lights, qui se classait n ° 1 au Royaume-Uni et a finalement vendu plus de 1,4 million de disques dans le monde. “Worry About Me” ajoute à l’impressionnant catalogue de Goulding, qui lui a valu deux BRIT Awards et 19,6 milliards de streams dans le monde.

Écoutez le meilleur d’Ellie Goulding sur Apple Music et Spotify.