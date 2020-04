Ellis Marsalis, patriarche du jazz de la Nouvelle-Orléans, décédée à 85 ans

Ellis Marsalis, le pianiste de jazz de la Nouvelle-Orléans et patriarche d’une famille accomplie de musiciens, est décédé. Le Ellis Marsalis Center for Music a confirmé sa mort à NBC News. Branford Marsalis a déclaré que son père était décédé des complications du COVID-19. Il avait 85 ans.

Marsalis était le père de musiciens renommés Wynton, Branford, Delfeayo et Jason Marsalis; son petit-fils Slauson Malone (Jasper Marsalis) est un ancien membre de Standing on the Corner. Il était un éducateur et pianiste de renom qui a enregistré plusieurs albums.

“Mon père était un géant de musicien et d’enseignant, mais un père encore plus grand”, a écrit Branford Marsalis. «Il a mis tout ce qu’il avait en nous pour tirer le meilleur de ce que nous pouvions être. Et pour citer mon ami et professeur de droit de Harvard, David Wilkins, qui vient de m’envoyer le texte suivant: “ Nous pouvons tous nous émerveiller devant la pure audace d’un homme qui croyait qu’il pouvait enseigner à ses garçons noirs à être excellents dans un monde qui refusait cette possibilité même , puis regardez-les continuer à redéfinir ce que l’excellence signifie pour toujours. »

“Ellis Marsalis était une légende”, a écrit le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell. «Il était le prototype de ce que nous voulons dire lorsque nous parlons du jazz de la Nouvelle-Orléans. L’amour et les prières de tout notre peuple vont à sa famille et à tous ceux dont il a touché la vie. »

