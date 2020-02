Ellis Miah parle de la collaboration d’écriture «transglobale» pour l’album BTS

L’écrivain-producteur-remixeur Ellis Miah a parlé d’Inner Child, sa co-écriture sur le nouvel album de BTS Map of the Soul: 7 – et comment c’est une collaboration avec V du groupe et d’autres écrivains dont un producteur sud-coréen , un auteur-compositeur-interprète écossais et un groupe de musique électronique britannique.

La chanson est sur le plateau BTS très attendu publié vendredi dernier (21). C’est déjà en train de se hisser au sommet des classements hebdomadaires dans le monde; aujourd’hui (24), la société Official Charts Company a révélé que l’album avait pris une avance précoce dans les ventes en milieu de semaine au Royaume-Uni, où il est en passe d’être n ° 1 vendredi (28).

«Inner Child» connaît un véritable démarrage, comme l’un des nombreux titres de l’album à figurer dans le tableau des chansons iTunes, aux États-Unis et dans le monde. La chanson a également suscité le #InnerChildChallenge, qui a fait ses preuves sur Twitter avec plus de 100 000 tweets dans les deux premières heures.

Miah, qui a signé son premier contrat de production à l’âge de 11 ans, est un New-Yorkais originaire de Los Angeles. Il a auparavant travaillé sur des disques de Jennifer Lopez, Sia, Backstreet Boys, Christina Aguilera, Miley Cyrus, Big Freedia, Annie Lennox, Loleatta Holloway, Yoko Ono et Siedah Garrett, entre autres.

Il a déclaré à Newsweek que même si “Inner Child” “a la tendresse d’une ballade, elle évolue en quelque chose que vous voudrez chanter dans n’importe quel stade. Je ne dirais pas qu’il a été écrit pour [V] autant qu’il a été écrit avec lui. C’est un tel plaisir et un tel honneur d’entendre des mélodies et des paroles que vous avez contribué chantées avec une telle profondeur et une telle âme.

«‘ Inner Child ’était vraiment un projet collaboratif. V, [South Korean music producer] PDogg et [BTS member] RM avait une vision claire de la chanson et nous sommes très reconnaissants d’avoir été invités à en faire partie », a poursuivi Miah.

Les alliés internationaux de BTS

Les autres co-auteurs de ‘Inner Child’ incluent l’auteur-compositeur-interprète écossais KoolKid; le chanteur-écrivain Adien Lewis, dont les autres crédits K-pop incluent NCT Dream et Taemin de Shinee; et le groupe de musique électronique britannique Arcades, le duo de Max Graham et Matthew Thomson. Auparavant, ils ont écrit et produit deux chansons sur l’album 2019 de BTS, Map of the Soul: Persona.

“Kool Kid et Arcades sont basés au Royaume-Uni et sont venus dans mon studio à Los Angeles, avec Adien Lewis”, a déclaré Miah dans son interview à Newsweek, “et nous avons tous eu une jam session en personne. Nous avons échangé des idées entre Séoul, Londres et LA. C’était un processus transglobal.

«Ils ont une formidable éthique de travail»

“Nous devons également suivre le rythme rapide du groupe”, a-t-il ajouté. «Ils ont une éthique de travail formidable et vous devez essayer de vous rattraper. Ce qui est fascinant, c’est que pendant que tous les musiciens, ingénieurs, producteurs et le groupe travaillent sur ces chansons, le groupe continue de jouer et de rencontrer des fans! Ils font un double devoir. “

Le travail de Miah a fait des palmarès Billboard à 22 reprises. Ses placements nationaux à la télévision américaine ont inclus Primetime Nightline d’ABC, Klondike et Nissan. En tant que DJ, ses clients ont inclus Ace Hotel, Xbox, Lifetime, HBO et les BAFTA. Il a également travaillé en tant qu’acteur, animateur et conférencier lors d’événements pour Billboard, Musicians ’Institute, la Winter Music Conference et RuPaul’s DragCon. Miah a également écrit et produit la plupart des albums de vacances de RuPaul Slay Belles, élu meilleur album de Noël par Entertainment Weekly.