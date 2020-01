Elon Musk entre officiellement en musique avec une nouvelle chanson EDM

Apparemment, nous emmener sur Mars n’est pas la seule mission dans cette vie du génie milliardaire Elon Musk. Bien que toute son attention soit sur sa société Space X et ses efforts pour être le premier à mettre un homme dans notre voisin rouge, Il a mis du temps pour participer à une autre mission: danser. At-il réussi? Vous décidez.

“Don’t Doubt Ur Vibe” est le nom de la chanson que Musk a composée, marquant la deuxième tentative d’entrer dans le monde de la musique. L’année dernière, Elon a lancé la mi-blague, mi-satire, mi-vérité “RIP Harambe”, une ode au rap du gorille bien-aimé.

Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ

– E «D» M (@elonmusk) 31 janvier 2020

Dans cette nouvelle rola, il a quitté la confiture d’autoréglage pour donner naissance à des rythmes EDM classiques. Quelques synthétiseurs qui vous transportent au même endroit que vous envisagez d’explorer avec leurs fusées. Le milliardaire, pour donner sa touche satirique classique à tout, a changé son nom Twitter pour E “D” M, et est allé sur la plate-forme sociale pour promouvoir la chanson et informer les fans que il est l’auteur et l’interprète des paroles de “Don’t Doubt Ur Vibe”. Il a également partagé quelques photos de lui-même dans le studio. La chanson sonne bien, au final, Grimes est le producteur de votre musique est un très bon coup de pouce pour obtenir un son clair.

Dans d’autres nouvelles, Elon Musk est sur le point de devenir père pour la première fois. Cette annonce a été faite par sa petite amie Grimes via son compte Instagram, dans lequel il a téléchargé une image d’elle enceinte.

Écoutez la chanson d’Elon Musk ici et laissez-le vous transporter dans un endroit de son esprit que nous ne connaissions pas: