Eloy Casagrande de Sepultura: Playthrough du tambour «Raging Void» (Vidéo)

Paiste a mis en ligne des séquences vidéo de SEPULTURA le batteur Eloy Casagrandebatterie joue sur la chanson du groupe “Raging Void”. Découvrez-le ci-dessous.

Le mois dernier, SEPULTURA chanteur Derrick Green dit à l’Australie Everblack Media cette Casagrande a eu “un impact énorme” sur le groupe depuis son arrivée en 2011. “C’est indéniable parce qu’il est une force si forte”, a-t-il déclaré. “Il aime jouer de la musique métal. Il est l’un des batteurs les plus talentueux que j’ai jamais vus, honnêtement. Ce pouvoir est constant du début à la fin. Il a vraiment déteint sur nous tous pour vraiment nous pousser plus loin. Il est tellement match parfait pour le groupe. Il nous influence vraiment à bien des égards pour aller vraiment au-delà – au-delà. “

Il y a un an, Eloy Raconté Drumtalk qu’il ne se souciait pas de la querelle de longue mijotée entre la fondation SEPULTURA membres Max et Igor Cavalera et ses coéquipiers actuels. “Je respecte toute l’histoire”, a-t-il déclaré. “J’ai un total respect pour les anciens batteurs, Igor et Jean [[Dolabella]. Ce sont des gars incroyables, des gars incroyables, mais nous vivons juste dans le présent. Je me fiche vraiment de ce qui s’est passé, de ce qui ne s’est pas produit. Je respecte toute la musique. Je respecte leur musique de nos jours. C’est juste que nous devons suivre notre chemin et c’est tout. “

Casagrande rejoint SEPULTURA en 2011 en remplacement de Dolabella.

SEPULTURAdernier album de, “Quadra”, a été publié le 7 février via Explosion nucléaire. Le LP a été créé chez Sweden’s Fascination Street Studios avec un producteur renommé Jens Bogren. Elle sera suivie d’une tournée mondiale débutant en mars.

SEPULTURA comprend vert, guitariste Andreas Kisser, bassiste Paulo Xisto Pinto Jr. et Casagrande.



