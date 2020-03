Elton John, Billie Eilish et Billie Joe Armstrong donneront un concert-bénéfice depuis leur domicile!

Au fur et à mesure que les jours passent et que la vie s’adapte à ce nouveau mode de vie isolé et momentané, la musique trouve un moyen d’atteindre tous ses fans. Des dizaines d’artistes ont pris leurs réseaux sociaux pour donner des décors, des mini-concerts, des séances de questions-réponses en direct et même des soirées pour écouter leurs albums. Maintenant, iHeart Radio, dirigé par Elton John, organise un concert qui présentera des performances d’Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Mariah Carey et Tim McGraw.

Ce concert s’appelle iHeart Living Room Concert for America, et comme son nom l’indique, ce sera un concert spécial où les artistes joueront depuis leur domicile. Ce concert, en plus d’être un dans le but de collecter des fonds pour les organisations caritatives Feeding America et First Responders Children’s Foundation, vise également à sensibiliser et à les inviter à rester chez eux.

Le concert iHeart Living Room pour l’Amérique, présenté par Elton John, sera diffusé sur FOX et iHeartMedia le dimanche 29 mars à 19 h 00 le Mexico. Ce concert vient également combler le vide des iHeartRadio Music Awards 2020, qui ont été reportés en raison du coronavirus.