Elton John critique la «Bohemian Rhapsody»

Nous sommes à une époque extrêmement intéressante pour les films inspirés de la vie de musiciens célèbres. Les bandes de personnalités comme Bob Dylan et David Bowie sont en cours de production, et sans aucun doute celui qui a commencé tout cela était Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury, qui a balayé les Oscars 2018, mais celui qui a laissé la barre haute pour ce genre de complots était Rocketman, la biographie d’Elton John.

Et nous ne le disons pas à la légère, eh bien au-delà de nous raconter la montée en puissance du chanteur de “Tiny Dancer”, à travers ses chansons il nous raconte des moments plus troubles que le musicien a vécus et il nous emmène dans cet univers musical dans lequel il vit, plein de fantaisie et de couleurs. C’était juste que Il a commencé la comparaison avec le film Freddie Mercury, car pour beaucoup, certains passages sombres ont été manqués dans la vie du chanteur et Elton sait.

Après avoir conquis le monde avec la performance donnée par Sir Elton lors de la 92e remise des Oscars –Et en passant sa deuxième statuette en or pour la meilleure chanson originale pour “(Je vais) Love Me Again” -, Le légendaire musicien a parlé à Variety de sa cassette et est évidemment venu au sujet de Bohemian Rhapsody.

Interrogé sur les comparaisons, L’interprète de “Your Song” a été franc: «Notre film dit la vérité même si c’est un fantasme. Ma vie ne peut pas être adoucie et je ne voulais pas que ce soit le cas. » Ce dernier fait référence à –Selon les fans et les connaisseurs de la vie de Mercury–, Brian May et Roger Taylor ont mis leur cuillère pour rendre la vie de leur ami et chanteur plus agréable.

Malgré toute cette situation, Elton a déclaré que le film avait permis à de nombreuses personnes de connaître la musique de Queen: «‘ Bohemian Rhapsody ’était un film pour tout le monde et cela a fonctionné avec brio. Il a apporté la musique incroyable de Freddie à beaucoup de gens qui ne l’auraient jamais rencontrée autrement et me rend très heureux pour tous les garçons du groupe. »

Pour finir, Sir Elton a également salué la performance de Rami Malek en tant que Mercury –Qui a remporté l’Oscar du meilleur acteur en 2018– et Il en a profité pour rappeler à l’Académie qu’ils ont ignoré Taron Egerton quand il a également fait un excellent travail d’interprétation sur grand écran