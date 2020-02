Elton John et Bernie Taupin remportent un Oscar pour la meilleure chanson originale de «Rocketman»

Sir Elton, ainsi que son collaborateur musical et parolier de longue date Bernie Taupin, ont remporté l’Oscar de la «Meilleure chanson originale» pour «(I Gonna) Love me Again» du biopic Rocketman lors de la 92e cérémonie des Oscars.

“Eh bien, ça n’a pas été nul”, a plaisanté Elton. Bernie Taupin intervint. «David Furnish, votre ténacité et votre dévouement ont conduit ce train jusque-là. Être ici avec ce gars [Elton], Je n’ai pas de mots pour cela, c’est la justification de 53 ans de travail et de faire ce que nous faisons. “

Pendant ce temps, Elton a gardé son discours court, après avoir remercié toutes les personnes impliquées avec Rocketman et sa star, Taron Egerton. “Merci à Bernie qui a été la chose constante dans ma vie, c’est un rêve pour nous.”

Il s’agit de la deuxième victoire d’Elton aux Oscars, 25 ans après que Tim Rice et lui ont remporté le prix «Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir; du Lion King en 1994 et la première fois que lui et Taupin ont partagé un Academy Award. Le duo aussi a récemment remporté un Golden Globe pour la chanson Rocketman, marquant la première fois que le duo a partagé un prix.

Après avoir interprété sa chanson primée aux Oscars, “(I Gonna) Love Me Again”, l’icône pop s’est envolée pour sa soirée de visionnage annuelle au profit de la Elton John’s AIDS Foundation.

“Nous détestons snober le Governors Ball, mais c’est beaucoup plus important”, a déclaré à Entertainment Weekly le mari et producteur de Rocketman, David Furnish. “Et je suis sûr que les gens de l’académie le comprennent. Nous vivons en symbiose depuis 28 ans, organisons notre collecte de fonds le soir de l’académie, et nous sommes reconnaissants pour le profil qu’ils nous donnent. “

#Oscars Moment: @eltonofficial et Bernie Taupin remportent le prix de la meilleure chanson originale pour “(I Gonna) Love Me Again” de @rocketmanmovie. pic.twitter.com/IiW5mxyeXg

– The Academy (@TheAcademy) 10 février 2020

“ (I’m Gonna) Love Me Again ”, a vaincu “ I’m Standing With You ” de Diane Warren de Breakthrough, “ Into the Unknown ” de Frozen 2 de Robert Lopez & Kristen Anderson-Lopez, ‘Stand Up’ de Joshuah Brian Campbell et Cynthia Erivo pour Harriet et Randy Newman’s ‘I Can’t Let You You Throw Yourself Away’ de Toy Story 4.

La seule star manquante dans la salle était Taron Egerton, qui a joué la star titulaire du film.

“Taron a terminé son voyage Rocketman aux BAFTA”, a déclaré Furnish lors d’une avant-première de la presse jeudi pour la soirée annuelle de visionnement des Oscars du couple.

“Taron a travaillé si dur, jusqu’à présent, ce dont nous sommes très reconnaissants”, a déclaré Furnish à Entertainment Weekly. «Il a plus de travail à faire, il a eu une multitude d’offres vraiment fantastiques. Je pense qu’il a gagné sa place pour prendre sa retraite du train promotionnel Rocketman. Et c’est un ami de toujours maintenant. La relation qu’il a avec Elton est très profonde et très profonde, et nos fils adorent Taron. Ils n’ont pas vu le film – ils ne sont pas assez vieux – mais Taron pour eux est très, très spécial. “

