Elton John et Bernie Taupin se distinguent aux Oscars pour la «Meilleure chanson originale»

Sir Elton John et Bernie Taupin ont marqué gros aux Oscars hier soir en remportant la «Meilleure chanson originale».

Taupin a accepté le prix aux Oscars 2020 pour “(Je vais) Love Me Again”, présenté dans le biopic Rocketman. Il s’est adressé à la foule avec un franc-parler, “eh bien, ça ne craint pas.”

Taupin a remercié Elton John, les deux conjoints, et Paramount Pictures dans son discours d’acceptation.

Elton John en a profité pour remercier Taupin, son partenaire musical de longue date. «Merci, Bernie, d’être la chose la plus constante de ma vie. Quand j’étais foutu [and] quand j’étais normal. “

Le couple a également remporté son premier prix après 53 ans de collaboration avec la même chanson aux Golden Globes. À l’époque, John a déclaré que le duo n’avait jamais rien gagné ensemble. “Nous n’avons jamais gagné un Grammy, nous n’avons jamais rien rassemblé”, a-t-il déclaré lors de ce discours d’acceptation. Maintenant, le duo a un Oscar à son actif.

Il s’agit de la première victoire aux Oscars de Taupin, mais Sir Elton John a précédemment remporté un prix pour Le Roi Lion. Il a remporté son premier Oscar en 1995 pour “Pouvez-vous ressentir l’amour ce soir.”

Les autres nominés pour la catégorie «Meilleure chanson originale» aux Oscars comprenaient une concurrence féroce.

Nominés aux Oscars 2020 pour la catégorie «Meilleure chanson originale» Histoire 4 – «Je ne peux pas te laisser te jeter» Percée – «Je suis avec toi» Frozen 2 – «Dans l’inconnu» Harriet – «Debout» Rocketman – “(Je vais) Aime-moi encore” – Gagnant

L’équipe de mari et femme Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez ont été nominés pour “Into the Unknown”. Le duo a déjà remporté le prix à deux reprises – une fois en 2013 pour «Let It Go» et de nouveau en 2017 pour «Remember Me». Lopez est le plus jeune à avoir remporté un double EGOT. (Ce sont deux Emmys, Grammys, Oscars et Tonys.)

Randy Newman a également reçu une nomination pour «Je ne peux pas te laisser te jeter» de Toy Story 4. Il a reçu 22 nominations aux Oscars au total – gagnant en 2001 et 2010.