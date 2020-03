Elton John et les Rolling Stones dominent le rassemblement

Billboard a publié une analyse de la première année de ses graphiques mensuels Boxscore, qui montrent des résultats particulièrement stellaires pour Elton John et les Rolling Stones.

C’est le 21 mars 2019 que Billboard a lancé les listes mensuelles, qui classent les tournées, les boxscores, les lieux et les promoteurs les plus rémunérés du monde entier au cours d’un mois civil. Elton et les Stones ont été parmi les stars pour publier des statistiques de tournées spectaculaires au cours de l’année. P! Nk, Ed Sheeran, George Strait et Ariana Grande ont été d’autres piliers en direct au cours de l’année.

L’analyse de la liste des Top Tours montre que 149 artistes sont apparus sur la liste des ventes de billets entre février 2019 et janvier 2020. Elton’s expansive Adieu Yellow Brick Road itinéraire fait de lui l’artiste avec le plus de mois au n ° 1 de cette enquête.

John l’a surmonté à pas moins de quatre reprises, en février, septembre et novembre 2019 et, avant la fermeture de la tournée par la pandémie de coronavirus, en janvier de cette année. P! Nk a mené ce graphique deux fois; Ed Sheeran, BTS, les Spice Girls, les Rolling Stones, Post Malone et Trans-Siberian Orchestra l’ont tous dirigé une fois.

Pas de filtre, pas de concours

Elton a également eu neuf apparitions dans les dix premiers de chacune des 12 listes mensuelles, plus que tout autre artiste, et dix dans le tableau dans son ensemble. André Rieu, Grande, Billy Joel et Shawn Mendes sont apparus sur la liste à neuf reprises chacun. Les Rolling Stones ont eu le mois le plus rentable pour tous les artistes, avec 95 millions de dollars en août 2019 pour leur Visite sans filtre.

Sept artistes ont dominé le Top Boxscores Chart pendant la période: George Strait, BTS, les Spice Girls, P! Nk, Bruno Mars, U2 et Elton John. Quatre festivals ont atteint le numéro 1 sur cette liste: Electric Daisy Carnival, Lollapalooza Brazil, Outside Lands Music and Arts Festival et Corona Capital. Les Stones avaient dix agrégats de boxscores mensuels distincts de 10 millions de dollars ou plus.

