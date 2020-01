Elton John et Ozzy Osbourne collaborent sur une nouvelle piste

Ozzy Osbourne a collaboré sur une nouvelle piste avec Elton John, selon l’épouse et manager de l’ancienne légende de Black Sabbath Sharon Osbourne.

Elle a révélé les nouvelles sur son émission CBS The Talk lundi après-midi après qu’on lui ait demandé ce que 2020 avait en réserve pour Ozzy.

Sharon a répondu: «Beaucoup de bonnes choses: du bien-être, pour revenir avec son groupe, et pour faire ce que Ozzy aime qui est en tournée et être là-bas avec ses fans. “Oui, il y a de la nouvelle musique et c’est génial. Il a tous ses amis qui jouent dessus et il fait une chanson avec Elton [John] – il y a tellement de bonnes choses. “

“Il y a de la nouvelle musique et c’est génial. Il fait jouer ses amis dessus. Il fait une chanson avec Elton [John]. Il y a tellement de bonnes choses. “- @MrsSOsbourne déborde sur la nouvelle musique et la chanson de @ ozzyosbourne avec @eltonofficial. pic.twitter.com/GoK725mkhJ

– The Talk (@TheTalkCBS) 6 janvier 2020

Le nouveau morceau avec Elton John devrait apparaître sur le prochain album studio d’Ozzy Osbourne Ordinary Man, qui sortira dans un avenir proche. Alors que les détails sur le suivi de Scream en 2010 sont toujours secrets, Osbourne a publié des vidéos pour deux nouvelles chansons: «Under The Graveyard» et «Straight To Hell».

L’ancien leader du Black Sabbath a été contraint de reporter deux fois ses plans de tournée pour 2019 alors qu’il se remettait de sa chute à la maison en avril de l’année dernière, ce qui l’a vu aggraver une vieille blessure subie lors de son accident de VTT en 2003.

Il fera son retour sur scène à Atlanta le 27 mai tandis que son page Facebook officielle a des détails sur tous ses spectacles à venir.

Elton John, quant à lui, célébrait le week-end lorsque son biopic Rocketman a remporté deux Golden Globes à Los Angeles dimanche soir. Taron Egerton a remporté le prix du meilleur acteur dans un film – comédie musicale ou comédie pour son interprétation du musicien dans le film réalisé par Dexter Fletcher, tandis qu’Elton et son collaborateur de longue date Bernie Taupin ont remporté le prix de la meilleure chanson originale – film pour le morceau (I) m Gonna) Love Me Again ‘, qui présentait également des voix d’Egerton.

En acceptant le prix, John a déclaré: “Ce fut l’un des moments les plus émouvants de ma vie et pour gagner cela … c’est la première fois que je gagne un prix avec Bernie Taupin!”

Taupin a ajouté: “C’est une relation qui ne se produit pas beaucoup dans cette ville – c’est un mariage de 52 ans.”

Écoutez le meilleur d’Elton John sur Apple Music et Spotify.