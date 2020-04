Elton John et Paul McCartney partagent une vidéo remerciant les travailleurs du NHS

Elton John, Stormzy et Paul McCartney sont parmi les stars à avoir contribué à une vidéo remerciant les travailleurs du NHS.

Le clip est publié alors que les professionnels de la santé de première ligne au Royaume-Uni continuent de travailler pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Notre @CNOEngland Ruth May est rejointe par des visages familiers pour dire un très grand #Merci à tous les incroyables employés, soignants et bénévoles de la santé et des soins. 💙 # COVID19 #ThankYouThursday #OurNHSPeople pic.twitter.com/X96HuTWoos

– NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) 2 avril 2020

La vidéo a commencé avec un message de l’infirmière en chef Ruth May avant de passer à des célébrités rendant hommage au personnel du NHS. Elton John a été le premier à comparaître, tenant une pancarte qui disait: «#MerciYouNHS #OurNHSPeople.»

“Vous êtes nos héros”, a-t-il dit. «Nous saluons chacun d’entre vous. Je vous remercie.”

Paul McCartney, Daniel Craig, David Beckham, Kylie Minogue, Mo Farah, Stormzy, Phoebe Waller-Bridge et bien d’autres se sont joints à lui pour remercier les travailleurs du NHS.

Elton John a récemment participé à un concert de secours en direct sur les coronavirus, qui a vu des stars se produire dans leur propre maison. Le spectacle d’une heure a vu la star rejointe par des gens comme Dave Grohl, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day et plus encore en jouant des versions dépouillées de leurs chansons.

“Restez en sécurité, chérissez vos proches et quand tout sera fini, je serai de nouveau là pour jouer pour vous”, a déclaré John aux téléspectateurs à la fin de l’émission.

Pendant ce temps, les chansons de quarantaine de coronavirus les plus populaires du Royaume-Uni ont été révélées. The Official Charts Company a rassemblé une liste des meilleurs morceaux de cette période d’auto-isolement en identifiant les morceaux qui ont connu la plus forte augmentation en pourcentage d’écoutes et d’achats depuis que le Royaume-Uni a été bloqué dans le but de vaincre l’épidémie de COVID-19.

‘Tu ne marcheras jamais seul’ – qui a également été récemment couvert par Marcus Mumford, le leader de Mumford & Sons – a connu le pic le plus important, avec une augmentation de 150% des diffusions et a également été diffusé sur une multitude de stations de radio ces dernières semaines.

