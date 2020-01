Elton John et Randy Newman se produiront aux Oscars 2020

Elton John, Randy Newman et Cynthia Erivo interpréteront leurs titres nominés pour la meilleure chanson originale aux Oscars de cette année, a annoncé l’Académie le jeudi 23 janvier.

Idina Menzel avec Aurora et Chrissy Metz sont également réservées pour les Oscars 2020, diffusées en direct le 9 février.

John livrera son “(je vais) Love Me Again” de Bernie Taupin de Rocketman aux Oscars, tandis que Newman – qui est également nominé pour la meilleure musique originale pour son œuvre Marriage Story – interprétera sa chanson Toy Story 4 ‘Je ne peux pas te laisser te jeter.’

On trouve également en nomination pour la meilleure chanson originale: «Stand Up» de Cynthia Erivo de Harriet, «Into the Unknown» de Menzel de Frozen II et Diane Warren de Metz «Je suis debout avec toi» de Breakthrough.

De plus, les producteurs de spectacles Lynette Howell Taylor et Stephanie Allain ont révélé que Questlove ferait une «apparition spéciale» lors de la cérémonie de remise des prix et qu’Eímear Noone deviendrait la toute première chef d’orchestre lors d’un segment d’invité aux Oscars.

“Nous sommes ravis d’avoir un groupe incroyable de nominés et d’interprètes qui offriront des moments musicaux uniques que vous ne verrez que sur les Oscars”, ont déclaré Howell Taylor et Allain dans un communiqué. Les producteurs ont ajouté qu’ils annonceront des talents supplémentaires dans les prochaines semaines.

Cette année, les nominations aux Oscars 2020 ont été annoncés via un flux en direct mondial, avant la cérémonie des lauréats du 9 février. Le smash anti-héros Joker mène tous les nominés avec 11 hochements de tête, suivi du drame Netflix de Martin Scorsese, The Irishman, et du drame de guerre de Sam Mendes 1917, tous deux avec 10. Après avoir reçu des éloges et accumulé 100 millions de dollars au box-office international, Les Little Women de Greta Gerwig ont remporté six hochements de tête, bien que Gerwig ne faisait pas partie des meilleurs candidats aux réalisateurs pour les Oscars 2020, qui étaient encore une fois dominés par tous les hommes.

Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King et Rami Malek seront présents aux Oscars 2020. Tous les quatre reviendront sur la scène des Oscars après avoir remporté l’an dernier dans leurs catégories d’acteurs respectives.

