Elton John honoré de sa propre pièce officielle britannique

Elton John a été honoré de sa propre pièce officielle britannique. La Monnaie royale a annoncé cette distinction, marquant le deuxième versement de sa collection «Music Legends» (la première pièce a été frappée en l’honneur de Queen). « C’est vraiment un honneur fabuleux d’être reconnu de cette manière », a déclaré Elton John dans un communiqué de presse. Il a ajouté: « Les dernières années ont contenu certains des moments les plus mémorables de ma carrière, et c’est une autre étape vraiment humiliante de mon voyage. » Découvrez la pièce d’Elton ci-dessous.

La pièce d’Elton a été conçue par l’artiste Bradley Morgan Johnson, qui a incorporé le chapeau de canotier emblématique du chanteur et compositeur dans la conception, ainsi qu’une note de musique et l’Union Jack. Les pièces commémoratives seront disponibles à l’achat dans les éditions Gold proof, Silver proof et Brilliant Uncirculated.

« Elton John est sans aucun doute une légende de la musique britannique et est reconnu comme l’un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus titrés de sa génération », a déclaré Clare Maclennan, directrice divisionnaire de Commemorative Coin et de la Royal Mint Experience dans un communiqué de presse. Maclennan a poursuivi: «Nous sommes ravis d’honorer la contribution importante d’Elton à la musique britannique sur une pièce britannique. Il s’agit de la deuxième pièce de la nouvelle série Music Legends de la Royal Mint, qui marque le travail de nos musiciens britanniques exceptionnels. »

