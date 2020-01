Elton John, la police, Patsy Cline, l’ennemi public et bien d’autres intronisés au Grammy Hall of Fame

La Recording Academy a intronisé 26 enregistrements plus emblématiques dans son Grammy Hall of Fame il a révélé aujourd’hui.

Les ajouts de cette année couvrent une gamme diversifiée d’enregistrements simples et d’albums d’au moins 25 ans qui «présentent une signification qualitative ou historique».

La liste comprend à la fois des enregistrements qui ont été initialement reconnus aux Grammy Awards ainsi que des enregistrements qui sont antérieurs aux Grammy Awards inauguraux de 1958 ou qui ont été initialement transmis lors de leur sortie.

Celles-ci incluent tout, depuis le succès définitif d’Elton John en 1971 «Tiny Dancer», jusqu’à l’album historique de Public Enemy en 1988 Il faut une nation de millions pour nous retenir qui n’a jamais reçu de nomination aux Grammy, mais qui est considéré comme l’un des albums les plus essentiels de l’histoire du hip-hop.

Eat A Peach, l’album de 1972 de Neil Diamond, Sweet Caroline (Good Times Never Seemed So Good), Patsy Cline’s Walkin ‘After Midnight autres.

En plus de succès plus récents, comme The Smash (Every Breath You Take) et The Sweet Dreams (Are Made Of This) de The Police, gagnant de Grammy en 1983, la liste de cette année comprend de nombreux enregistrements d’avant 1958 comme Capitol Presents The King. Cole Trio (1944), ‘I’m A Man’ par

Bo Diddley (1955) et ‘Afro-Cuban Jazz Suite’ de Machito (1950).

«Chaque année, c’est notre privilège distinct de préserver un morceau d’histoire culturelle et musicale avec nos intronisations Grammy Hall Of Fame», a déclaré Deborah Dugan, présidente-directrice générale de la Recording Academy. «Nous sommes très honorés d’accueillir ces chefs-d’œuvre intemporels dans notre catalogue croissant d’enregistrements emblématiques qui servent de phare d’excellence musicale et d’expression diversifiée qui aura à jamais un impact et inspirera des générations de créateurs.»

Avec 26 nouveaux titres, le Hall, qui en est à sa 47e année, totalise actuellement 1 114 enregistrements. Les enregistrements sont examinés chaque année par un comité spécial composé de professionnels éminents et compétents de toutes les branches des arts du disque, avec l’approbation finale du Conseil national des fiduciaires de la Recording Academy.

Les 62e Grammy Awards annuels, qui seront diffusés en direct le dimanche 26 janvier 2020, à 20 h. ET / 17 h HP sur le CBS.

Voir la liste complète des intronisés au Grammy Hall of Fame 2020

«Afro-Cuban Jazz Suite»

Machito

Mercure (1950)

Piste

Capitol présente le King Cole Trio

Le trio King Cole

Capitole (1944)

Album

«Carolina Shout»

James P Johnson

OKeh (1921)

Célibataire

Des nuages

Joni Mitchell

Reprise (1969)

Album

«Le diable a ma femme»

Skip James

Paramount (1931)

Célibataire

Mangez une pêche

The Allman Brothers Band

Capricorne (1972)

Album

“Chaque respiration que vous prenez”

La police

A&M (1983)

Célibataire

Frampton vient vivant!

Peter Frampton

A&M (1976)

Album

«Comment un pauvre peut-il supporter de tels moments et vivre»

Alfred Reed aveugle

Victor (1930)

Célibataire

“Je vais m’envoler”

The Chuck Wagon Gang

Columbia (1949)

Célibataire

‘Je suis un homme’

Bo Diddley

Checker (1955)

Célibataire

“Je suis un homme de chagrin constant”

Les Stanley Brothers et les Clinch Mountain Boys

Columbia (1951)

Célibataire

Il faut une nation de millions pour nous retenir

Ennemi public

Def Jam (1988)

Album

«Miserlou»

Dick Dale et les Del-Tones

Deltone (1962)

Célibataire

“Oh Mary ne pleure pas”

Ton argent cygne

Vee-Jay (1959)

Célibataire

«Pancho And Lefty»

Willie Nelson et Merle Haggard

Épique (1982)

Célibataire

Piano Rags Par Scott Joplin

Joshua Rifkin

Nonesuch (1970)

Album

Q: Sommes-nous pas des hommes? R: Nous sommes Devo!

Devo

Warner Bros. (1978)

Album

«Sweet Caroline (les bons moments n’ont jamais semblé si bons)»

Neil Diamond

Uni (1969)

Célibataire

‘Doux rêves sont faits de cette)’

Eurythmics

RCA (1983)

Célibataire

Taj Mahal

Taj Mahal

Columbia (1968)

Album

‘Ces bottes sont faites pour marcher”

Nancy Sinatra

Reprise (1965)

Célibataire

«Tiny Dancer»

Elton John

Uni (1972)

Célibataire

“Walkin” After Midnight “

Patsy Cline

Decca (1957)

Célibataire

‘Anéantir’

Les Surfaris

Dot (1963)

Célibataire

Suite Zodiac

Mary Lou Williams

Asch (1945)

Album