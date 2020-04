Elton John lance un fonds de secours COVID-19 de 1 million de dollars pour les patients atteints du VIH

Elton John annonce un nouveau fonds de secours d’urgence COVID-19 d’un million de dollars pour les personnes vivant avec le VIH.

John a fait l’annonce via Twitter via la Fondation Elton John Aids.

«Depuis près de 30 ans, ma fondation donne la priorité aux personnes les plus vulnérables au VIH, pour mettre fin à l’épidémie de sida», explique John dans une vidéo. “Nous y sommes également attachés pendant la crise du COVID-19.”

Le chanteur dit que les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir du mal à recevoir des médicaments et des traitements préventifs.

«Notre nouveau fonds d’urgence COVID-19 aidera les partenaires de première ligne à se préparer et à répondre à la pandémie et à ses effets sur la prévention du VIH et les soins pour les communautés les plus marginalisées», explique le chanteur. “Nous sommes avec vous, nous pensons à vous, nous ne laisserons personne de côté.”

Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que ma Fondation @EJAF lance un fonds d’urgence COVID-19 de 1 million de dollars pour s’assurer que nos partenaires de première ligne peuvent réagir aux effets de COVID-19 sur les soins du VIH pour les communautés les plus marginalisées du monde. . pic.twitter.com/g4wh9dnd3d

– Elton John (@eltonofficial) 4 avril 2020

Elton John a organisé un concert de secours contre les coronavirus la semaine dernière en partenariat avec Fox et iHeartRadio.

L’événement du 29 mars comprenait des concerts d’appel de nombreux interprètes, dont Billie Eilish, Mariah Carey, Alicia Keys, Tim McGraw, Dave Grohl et plus encore. Le concert a permis de recueillir plus de 10 millions de dollars pour aider à lutter contre la pandémie de coronavirus. Tous les artistes se sont produits dans leur propre maison, conférant au spectacle une sensation personnelle unique.

Au cours du week-end, les décès dus aux coronavirus aux États-Unis ont dépassé les 10 000 au total à travers le pays. Le chirurgien général Jerome M. Adams prévient que cela pourrait être «la semaine la plus dure et la plus triste de la vie de la plupart des Américains». New York reste l’État le plus durement touché de la nation, bien que le gouverneur Andrew Cuomo affirme que la courbe pourrait s’aplatir.

Les efforts de secours contre les coronavirus pour les musiciens sont disponibles via le fonds d’urgence MusiCares.

Les musiciens touchés sont encouragés à demander une subvention pouvant aller jusqu’à 1 000 $ pour l’aide aux dépenses essentielles. D’autres musiciens indépendants se tournent vers la diffusion en direct sur Twitch comme moyen de subvenir à leurs besoins. Un partenariat avec SoundCloud permet aux artistes d’accélérer leurs comptes Twitch vers le statut d’affilié.