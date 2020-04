Elton John lance un fonds d’urgence COVID-19 d’un million de dollars

Elton John, à travers sa AIDS Foundation, a lancé un fonds d’urgence COVID-19 pour aider les personnes vivant avec le VIH à maintenir leurs soins face à la pandémie de coronavirus.

La star a tweeté samedi: «Aujourd’hui, je suis fier d’annoncer que ma Fondation lance un fonds d’urgence COVID-19 de 1 million de dollars pour s’assurer que nos partenaires de première ligne puissent répondre aux effets de COVID-19 sur les soins du VIH pour le plus grand nombre. communautés marginalisées du monde entier. »

«La mission de la Elton John AIDS Foundation est de mettre fin à l’épidémie de sida. Depuis près de 30 ans, nous accordons la priorité aux personnes dans le monde qui sont les plus vulnérables au VIH / sida et celles qui sont le plus susceptibles d’être laissées pour compte à mesure que le traitement et les soins contre le VIH se développent », a déclaré la fondation dans un communiqué.

«Aujourd’hui, ces personnes deviennent extrêmement vulnérables à cause de la pandémie de COVID-19. Nous lançons un nouveau Fonds d’urgence COVID-19 qui peut protéger les personnes que nous avons toujours cherché à servir par le biais des soins, du traitement et de la prévention du VIH, ainsi que pour atténuer les dommages que COVID-19 peut faire, en particulier pour les gains mondiaux que nous faisons pour plus de 37 millions de personnes vivant déjà avec le VIH. »

La Fondation Elton John AIDS a également ouvert des applications aux organisations offrant «des solutions qui ont un fort potentiel pour relever les défis spécifiques qui sont survenus».

«Nous devons maintenir l’élan, sinon les résultats seront désastreux pour les personnes vivant avec le VIH et d’autres maladies infectieuses», a poursuivi John.

La semaine dernière, Elton John, Stormzy et Paul McCartney étaient parmi les stars à avoir contribué à une vidéo remerciant les travailleurs du NHS. Le clip est arrivé alors que les professionnels de la santé en première ligne au Royaume-Uni continuent de travailler pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

De plus, Elton John a récemment participé à un concert de secours en direct sur les coronavirus, qui a vu des stars se produire dans leur propre maison. Le spectacle d’une heure a vu la star rejointe par des gens comme Dave Grohl, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day et plus encore en jouant des versions dépouillées de leurs chansons.

“Restez en sécurité, chérissez vos proches et quand tout sera fini, je serai de nouveau là pour jouer pour vous”, a déclaré John aux téléspectateurs à la fin de l’émission.

