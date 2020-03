Elton John recrute Billie Eilish, Mariah Carey et plus pour un concert bénéfice sur le coronavirus

Elton John organise un concert-bénéfice pour recueillir des fonds pour Feeding America et First Responders Children’s Foundation. L’événement d’une heure mettra en vedette des performances d’Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Mariah Carey et Tim McGraw. Les artistes filmeront leurs performances depuis chez eux.

Le concert iHeart Living Room pour l’Amérique, sera diffusé sur les plateformes FOX et iHeartMedia le dimanche 29 mars à 21 h. Est. Il remplace les iHeartRadio Music Awards 2020, qui ont été reportés en raison de COVID-19.

