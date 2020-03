Elton John reporte les dates de sa tournée aux États-Unis en raison de préoccupations liées au coronavirus

Elton John reporte la prochaine étape nord-américaine de sa tournée d’au revoir, «Farewell Yellow Brick Road», en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus.

Prochaine série de dates du légendaire auteur-compositeur-interprète devait débuter le 26 mars à Indianapolis, Indiana, et se terminer le 2 mai à Detroit, Michigan. Les dates seront reportées et les détenteurs de billets seront avertis des nouvelles dates lorsqu’elles seront annoncées. Les billets originaux seront honorés lors des représentations reprogrammées, bien qu’il ne soit pas clair si des remboursements seront également disponibles.

La deuxième étape nord-américaine de John doit toujours débuter le 22 mai à Columbia, en Caroline du Sud, et se terminer le 8 juillet. Il a ensuite prévu des dates de tournée internationale jusqu’en janvier prochain.

Elton John est le dernier artiste à avoir annulé ou reporté une tournée à venir car le coronavirus a rapidement ravagé l’industrie de la musique live en Amérique du Nord et dans le reste du monde. La semaine dernière, Live Nation et AEG, les deux plus grands promoteurs de concerts d’Amérique du Nord, ont recommandé d’annuler toutes les tournées à grande échelle aux États-Unis et à l’étranger jusqu’en avril, tandis que le coronavirus a également entraîné l’annulation ou le report de grands festivals comme South by Southwest et Coachella. Au cours des deux dernières semaines, des artistes Billie Eilish à Pearl Jam et The Jonas Brothers ont annulé ou reporté des tournées, alors que vendredi, il a été annoncé que le Record Store Day de cette année serait reporté du 18 avril au 20 juin.

Dans une interview avec Rolling Stone, le Dr Daniel Griffin, médecin spécialiste des maladies infectieuses et Université de Columbia, a expliqué pourquoi l’annulation de concerts est si importante quand il s’agit de stopper la propagation du coronavirus. “La préoccupation que nous constatons actuellement est que, comme nous avons une capacité accrue de faire des tests, nous constatons que ce virus est déjà répandu dans le pays”, a-t-il déclaré. “Vous allez à un concert, il y a tant de gens et ce niveau de transmission qui se produit lors d’un concert. Malheureusement, ce seront de grands événements de diffusion. “

