Elton John “Soulful White Music à son meilleur”

Même dans les premiers jours de son émergence, Elton John avait une longueur d’avance. Avec son deuxième album éponyme à peine sorti des portes, il a commencé à enregistrer les travaux sur son successeur quelques semaines plus tard. Au moment où il rompait avec le single phare de l’album éponyme, ‘Your Song’, il était sur le point de publier la suite – et prêt à impressionner son nouveau public avec la profondeur de sa confiance, et celle de Bernie Taupin, création authentique Americana de l’autre côté de l’Atlantique. La nouvelle version s’appellerait Tumbleweed Connection.

Écoutez Tumbleweed Connection sur Apple Music et Spotify.

Sessions d’enregistrement: «Cela peut surprendre pas mal de monde»

Enregistré, comme son prédécesseur, aux Trident Studios, à Londres, avec le producteur Gus Dudgeon, Tumbleweed Connection a été créé juste avant les débuts en direct du trio qu’Elton dirigerait pour des concerts, avec Dee Murray à la basse et Nigel Olsson à la batterie. Tous deux ont joué sur le nouvel album ‘Amoreena’, ont chanté sur deux autres chansons et étaient représentés sur sa pochette, mais trois autres bassistes et deux autres batteurs figuraient également sur une longue liste de crédits.

Cette fois, alors que l’arrangeur Paul Buckmaster était toujours sur place pour ajouter ses orchestrations sur mesure, le nouvel album avait une ambiance beaucoup plus discrète qui était en accord avec ses saveurs de pays et d’Amérique rurale. “Cela peut surprendre beaucoup de gens”, a déclaré Elton à Sounds juste avant sa sortie, “mais si j’avais fait un autre album orchestral, je pense que j’aurais été étiqueté pour le reste de ma vie.”

Écriture des chansons: «Les gens parlaient de ma vision cinématographique»

Taupin, dans le même article, était parfaitement heureux de révéler sa plus grande influence dans un ensemble de paroles figurant parmi les images de la guerre civile, avec des croquis de fermes, des pins qui tombent, des hirondelles et des sycomores. «Il y a quelques chansons comme‘ Your Song ’pour le décomposer», a-t-il dit, «mais l’album a un thème continu dans le sens de la maison. C’est du country-rock Bande par opposition au style country rock Matthews Southern Comfort.

“Je dois admettre que le groupe m’a influencé sur cet album parce que j’ai tellement d’admiration pour Robbie Robertson”, a-t-il poursuivi. “Si vous aimez The Band, ce que je fais, et que vous l’écoutez beaucoup, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être influencé. Ça s’infiltre juste en vous. “Ailleurs, Taupin a fait l’éloge de Rolling Stone à propos de” All La Glory “, un point culminant particulier de Robertson du tout nouvel album du groupe, Trac.

Mais c’était aussi un reflet de l’imagination vive de Taupin et presque une prémonition de ce qu’il trouverait quand il atteindrait enfin sa terre promise à travers la mer. Comme il le pensait au magazine Q en 1992: «Avec tout ce que j’ai écrit, jusqu’à Tumbleweed Connection inclus, les gens parlaient de ma vision cinématographique et de mon expérience des États-Unis. Comme si les chansons étaient comme un journal de nous en tournée. Mais ils ont tous été écrits avant mon arrivée. »

Un aspect important mais moins discuté de la base de puissance de John-Taupin est le fait que, maintenant, leur composition était enfin en demande. Après des années de quasi-accidents, de portes closes et de concerts au clair de lune pour joindre les deux bouts, la sensibilisation de l’industrie à leur travail était telle que les chansons de Tumbleweed Connection avaient déjà été couvertes avant même la sortie de l’album.

Rod Stewart mettre sa version de «Country Comfort» sur Gasoline Alley, sorti quatre mois avant l’album d’Elton. Kate Taylor, soeur de James, l’avait également enregistrée avant la sortie de Tumbleweed Connection, y compris sur son album Sister Kate de 1971. En juillet 1970, les expérimentateurs du rock britannique Spooky Tooth ont offert leur version de “Son Of Your Father” en tant que single des Island Records. , coproduit par le groupe avec Muff Winwood et extrait de l’album The Last Puff. «Amoreena», du nom de la filleule d’Elton, sera reconnue sur écran argentique lorsqu’elle figurera dans les premiers titres du film à succès Dog Day Afternoon de 1975.

Elton était tellement sûr de sa conviction du son de Tumbleweed Connection que l’album a changé d’humeur sans effort et à plusieurs reprises. L’ouverture ‘Ballad Of A Well-Known Gun’, avec sa guitare stridente de Caleb Quaye (et les chœurs de Dusty Springfield, entre autres), se sont adoucis dans le doux «Come Down In Time», avec une harpe de Skaila Kanga d’origine indienne et un hautbois de Karl Jenkins, également accompli. Puis vint un autre changement quantique vers «Country Comfort», avec une guitare en acier de Gordon Huntley, de Matthews Southern Comfort, le violon de Johnny Van Derek et un harmonica par le collègue de Quaye de Hookfoot, Ian Duck. Et donc les sautes d’humeur ont continué tout au long.

Bien qu’il n’y ait pas de single croisé évident pour correspondre à la domination imminente de “ Your Song ”, l’album était une collection séduisante mélangeant le “ Burn Down The Mission ” audacieusement peint avec des pièces plus réfléchissantes telles que “ Where To Now St Peter? ” Et le piano solo de «Talking Old Soldiers».

La seule composition «extérieure» était la belle «Love Song», écrite par l’auteur-compositeur-interprète britannique sous-estimé qui avait sorti son original en tant que single de 1969, Lesley Duncan. Sa voix faisait partie des harmonies de style distinctement Laurel Canyon sur la version d’Elton; il a revisité la chanson, avec Duncan le rejoignant sur scène, pour son album live de 1976, Here And There, enregistré deux ans plus tôt au Royal Festival Hall de Londres.

Sortie et réception: «La musique blanche soul à son meilleur

La pochette de l’album évoquait un souvenir du vieil ouest, avec Elton lui-même à peine perceptible au début, accroupi en bas à gauche de l’image, et la scène Taupin à gauche sur la quatrième de couverture. Mais il a été tourné par le photographe David Larkham à l’emplacement complètement anglais de la gare de Horsted Keynes, sur le pittoresque chemin de fer Bluebell à Sussex, une ligne restaurée exploitée par des passionnés de chemin de fer. Elton, Bernie et David ont ensuite parcouru la ligne pour capturer les photographies utilisées pour la pochette intérieure de l’album.

Entre l’achèvement de Tumbleweed Connection, en mars 1970, et sa sortie au Royaume-Uni, le 30 octobre 1970, Elton avait subi l’épiphanie de carrière de ses débuts américains au Troubadour de Los Angeles. Son rythme de travail, cependant, signifiait que lorsque “Your Song” a commencé à devenir un succès majeur aux États-Unis et à la maison, au début de 1971, beaucoup de gens ont été surpris de constater que la ballade était sur le précédent album éponyme, pas la nouvelle version.

“Tumbleweed Connection est intéressant principalement en raison des thèmes que Taupin a repris et des mélodies que John a créées”, a écrit Rolling Stone, dans une critique généralement positive. De retour à la maison, Sounds était sans réserve dans son éloge: “Il n’y a pas un seul morceau sur cet album que je puisse reprocher”, a écrit Penny Valentine. “La musique blanche soul à son meilleur, très meilleur.”

Billboard prédit “un autre album fracassant”, déclarant que le palmarès d’Elton “parle déjà de lui-même, et l’album est sûr d’être l’un des plus grands de la nouvelle année”.

Leurs instincts étaient solides. En janvier 1971, un peu plus de trois mois après que l’album d’Elton John est devenu son premier record de hit-parade américain, Tumbleweed Connection est entré dans le palmarès du Billboard avec un numéro 28 percutant. Encore plus impressionnant, il a donné à Elton deux des plus grands albums américains en même temps, avec sa sortie éponyme précédente au n ° 11 cette semaine-là. En sept jours, ces positions étaient respectivement n ° 11 et n ° 7; une semaine plus tard, il avait deux des six meilleurs albums du pays.

Tumbleweed Connection a culminé à la 5e place aux États-Unis, une place de moins que son prédécesseur, et était en or en mars, avec une durée de 37 semaines; il a été certifié platine par la RIAA en 1998. Il était également un record du Top 5 en Australie et a connu un succès similaire en Espagne et en Hollande. Au Royaume-Uni, lors d’un séjour de 11 semaines dans le Top 10, le record a passé trois semaines au n ° 2, tenu à l’écart par George HarrisonFormidable Tout doit passer.

C’est à cette même période que Dick James, directeur de DJM Records, a recruté l’ancien directeur de la division britannique de Motown Records, John Reid, en tant que directeur personnel d’Elton. Reid a hérité d’un artiste avec un single du Top 10 américain et deux albums Top 10, et qui tournait sans cesse avec un immense succès – pas seulement au Royaume-Uni et aux États-Unis mais, bientôt, en Australie et au Japon. L’avenir était vraiment brillant.

Tumbleweed Connection peut être acheté ici.

Écoutez le meilleur d’Elton John sur Apple Music et Spotify.