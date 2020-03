Elton John Sure a joué une couverture moyenne du Who

Certains standards du rock ne devraient jamais être refaits, mais d’autres se prêtent avec brio à un autre traitement distinctif. C’était donc quand Elton John a été persuadé par le réalisateur Ken Russell, après son premier refus, de jouer le rôle du Pinball Wizard dans l’adaptation cinématographique de 1975 de Pete TownshendC’est Tommy.

Elton a dûment commencé à enregistrer son point de vue sur Townshend ‘Magicien de flipper,’ faisant appel à son équipe habituelle de producteur Gus Dudgeon et à son groupe avec Davey Johnstone, Dee Murray, Ray Cooper et Nigel Olsson. Après une introduction chorale, Elton a mis son style de piano incomparable à la place de L’original de Pete diriger des lignes de guitare acoustique, tandis que Johnstone a contribué la guitare stridente de plomb.

Création d’une couverture classique en quatre heures

Townshend a clairement décrit la session d’enregistrement de la couverture de son autobiographie Who I Am. «Elton est arrivé au studio Battersea dans une limousine Phantom 5», écrit-il, «semblable à celui utilisé par la reine; Je n’en avais pas vu un dans le monde du rock depuis Andrew Oldham en 1967. Ce fut une révélation d’observer la rapidité et l’efficacité avec lesquelles Elton et son groupe ont travaillé, clouant une piste de conduite avec des solos, des pistes et des choeurs en moins de quatre heures. »

La couverture de “Pinball Wizard” n’a jamais été qu’une promotion pour le film en Amérique, mais au Royaume-Uni, il est devenu un single, entrant dans le classement le 20 mars 1976 au n ° 36. Il est monté au n ° 21 puis à son N ° 7 pic, assis à côté de Les Beatles«Ballade exaltée ‘Hier,’ qui a connu le succès en tant que single single britannique pour la première fois.

En atteignant le top 10, la reprise d’Elton a réussi ce que ses trois précédents singles écrits avec Bernie Taupin («Philadelphia Freedom», «Someone Saved My Life Tonight» et «Island Girl») avaient tous échoué. En fait, c’était sa première apparition au Royaume-Uni dans le top 10 depuis une autre reprise de “Lucy In The Sky With Diamonds” des Beatles.

Le «Pinball Wizard» d'Elton John est activé l'édition de luxe 3CD de Diamonds

