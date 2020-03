Elvis Costello diffuse l’ensemble acoustique et les questions et réponses depuis son domicile

Elvis Costello a diverti les fans de son domicile de Vancouver plus tôt dans la journée avec un set acoustique préenregistré et une session de questions / réponses. La vidéo a été diffusée à plus de 40 minutes en soutien à la fondation britannique Artists4NHS, ce qui améliore le bien-être du personnel et des bénévoles du NHS s’occupant des patients atteints de COVID-19.

Costello, qui était au milieu de son Tournée britannique «Just Trust» avec son groupe, The Imposters, a rejoint les rangs de centaines d’artistes qui ont été forcés de reporter ou d’annuler des dates, à la lumière de la pandémie mondiale de coronavirus. Dans la vidéo d’aujourd’hui, qui a débuté par une performance de “(What’s So Funny” Bout) Peace, Love, And Understanding “, Costello a parlé directement à ses fans. “Ceux d’entre vous qui sont venus nous voir savent que nous nous sommes beaucoup amusés et que nous étions vraiment heureux de voir tout le monde aux spectacles … Le matin après Hammersmith, j’ai vraiment pensé … nous devrions prendre la décision pour la sécurité de mon équipage, mon groupe, tous les pilotes, toutes les personnes qui nous soutiennent et ne pas vous demander de venir nous écouter jouer quelques vieux morceaux. ” Les trois dates restantes de la tournée seront reportées à la fin de cette année.

L’artiste musicalement diversifié est ensuite passé à répondre aux questions que les fans avaient envoyées, partageant des histoires sur les albums précédents, les collaborateurs et bien plus encore. «La chose la plus importante», a-t-il proposé à un moment donné, «est de faire tout ce que vous faites en musique et en art… dans tous les domaines de la vie, avec intégrité». Costello a également discuté des efforts de Artists4NHS et a exhorté les fans à donner ce qu’ils pouvaient. «À peu près tout ce que vous faites qui ajoute à la solution, plutôt que d’ajouter au problème, est la bonne chose à faire», a-t-il déclaré.

Costello, qui a récemment reçu le Lifetime Achievement Honor à l’Americana Honors & Awards Show, a clôturé la vidéo avec une reprise de la chanson de blues classique, ‘Money (That’s What I Want)’, rendue célèbre par des artistes comme The Beatles et Les lézards volants.

