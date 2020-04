Elvis Costello écrit un hommage à John Prine

Elvis Costello a écrit un long hommage au regretté John Prine. «Ma propre introduction [to John Prine] était via un single d’Atlantic Record extrait d’une boîte à rabais de 45 tours sur le comptoir de Rushworth et Dreaper à Liverpool », a écrit Costello dans son essai, qui dépasse 2 600 mots. Il a continué:

C’était une copie de “Sam Stone” soutenue par

“Illegal Smile”, qui en deux courts

les chansons m’ont montré tout ce que j’apprécierais dans John’s

l’écriture; sur la face A, une chanson d’une empathie incroyable, une indéfectible

compte d’un ancien combattant accro et l’impact de son tourment sur son

famille, tous écrits avec l’autorité d’un homme qui avait servi dans

l’armée, tandis que la face b, était une célébration de bonne humeur de l’interdit

les plaisirs.

Plus tard dans l’essai, Costello se souvenait d’avoir invité John Prine dans sa série télévisée Spectacle en 2009. «J’ai ouvert l’enregistrement avec« Poison Moon »et« Wave a White Flag », deux des chansons que j’ai dit au public ont été écrites quand l’apogée de mon ambition était de pouvoir écrire avec l’économie et le sujet inhabituel d’une chanson de John Prine. »

Costello a également écrit: «Les chansons Prine ressemblent parfois à une carte effilochée des émotions et parlent de la distance entre deux cœurs ou deux réalités. Ils ne pointent pas les doigts en colère, ils vous permettent de vous faire votre propre opinion. ” Trouvez l’essai ci-dessous et sur le site Web d’Elvis Costello.

Des hommages à Prine affluent depuis la mort du chanteur-compositeur-interprète le 7 avril. Justin Vernon, Stephen Colbert et d’autres ont partagé des paroles de souvenir; Jeff Tweedy, Natalie Maines, Brandi Carlile, Roger Waters et d’autres ont repris les chansons de Prine; et Jason Isbell a écrit un éditorial pour le New York Times intitulé “John Prine m’a appris à rester vulnérable”.

Lisez la postface de Pitchfork «Se souvenir de John Prine, l’auteur-compositeur ultime».

.