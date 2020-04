Elvis Costello écrit un hommage sincère à John Prine

Elvis Costello a rendu un hommage poignant à feu John Prine. Dans un long essai, publié sur son site Web, Costello a partagé des souvenirs personnels sur la légende de la musique et a discuté de l’impact énorme que le travail de l’auteur-compositeur-interprète a eu sur lui. Prine, 73 ans, est décédée la semaine dernière, à la suite de complications de COVID-19.

«Je parlais aujourd’hui à mon copain et Best Man, le dramaturge Alan Bleasdale, du triste décès de John Prine. Nous avons rappelé qu’il y a quarante ans, lorsque nous avons été introduits pour la première fois, la condition pour nous de devenir amis était que l’autre aimait aussi John Prine »https://t.co/ZM0qDGjT5m pic.twitter.com/OixLuWiK4t

– Elvis Costello (@ElvisCostello) 13 avril 2020

“Je parlais aujourd’hui à mon copain et Best Man, le dramaturge Alan Bleasdale du triste décès de John Prine”, commença Costello. «Nous nous rappelions qu’il y a quarante ans, lorsque nous avons été introduits pour la première fois, la condition pour nous de devenir amis était que l’autre aimait aussi John Prine».

Il a ensuite partagé: «Ce n’était pas négociable, bien qu’aucun de nous n’ait eu besoin de négocier à ce sujet. Alan m’a dit que s’il avait été auteur-compositeur au lieu de dramaturge, il aurait voulu être John Prine. J’ai dit à Alan que quand j’avais dix-neuf ans et que je faisais semblant d’être un auteur-compositeur, je voulais moi aussi être John Prine. »

Partie intégrante de l’histoire de la musique américaine, Prine a sorti plus de 24 albums studio et live au cours de son Carrière de 50 ans. Son écriture a offert des portraits habilement peints de la vie quotidienne et des gens de la classe ouvrière du pays – une capacité que Costello admirait beaucoup – et a découvert – quand il a eu un premier aperçu de l’artiste sur un «Sam Stone» / «Illegal Smile» 45.

Les deux chansons, issues des débuts éponymes de Prine en 1971, «m’ont montré tout ce que j’apprécierais dans l’écriture de John», se souvient Costello. “Sur la face A, une chanson d’une empathie incroyable, un récit inébranlable d’un vétéran accro et l’impact de son tourment sur sa famille, le tout écrit avec l’autorité d’un homme qui avait servi dans l’armée, tandis que la face B , était une célébration de bonne humeur des plaisirs interdits ».

L’artiste a ensuite détaillé les «portraits uniques de Prine d’amants maladroits, de clandestins, de personnes âgées ou écrasés par la roue de l’industrie. C’étaient des chansons que personne d’autre n’écrivait, remplies de détails que seuls l’œil ou l’oreille de Prine avaient saisis; la radio arcane, les endommagés et les démunis. Les chansons étaient remplies de ce qui ressemblait à des conseils judicieux d’un ami dans un bar bondé ou à une voix en marge, mais jamais d’auto-apitoiement ou d’égards. »

Costello – qui a partagé la scène avec Prine lors du concert de 2002 pour une tournée caritative Landmine Free World – a également écrit sur l’apparition de l’artiste en 2009 lors de son interview, Spectacle. Il a rappelé que «j’ai ouvert l’enregistrement avec« Poison Moon »et« Wave A White Flag », deux des chansons que j’ai dites au public ont été écrites alors que mon ambition était de pouvoir écrire avec l’économie et l’insolite sujet d’une chanson de John Prine ».

L’artiste a également réfléchi à ce que Prine pourrait écrire sur les infirmières, les épiciers et les chauffeurs-livreurs qui travaillent sans relâche au milieu de la crise des coronavirus.

“C’est peut-être sa résilience qui rend plus difficile l’acceptation du décès de John”, a déploré Costello. “Ils nous disent qu’un monde avec John Prine a été bien meilleur que le monde plus pauvre dans lequel nous vivons maintenant”.

Écoutez le meilleur d’Elvis Costello sur Apple Music et Spotify.