Elvis Costello lance une nouvelle chanson via livestream!

Le coronavirus a fait sortir de nombreux musiciens et essayer d’animer le monde à travers leurs chansons. Qu’il s’agisse d’organiser des émissions en streaming ou de jeter des chansons bleues juste hors du four, mais l’une des choses qui nous a le plus surpris est que de nombreux artistes – des petits aux légendes – utilisent la technologie pour rester proche de leurs fans en ce moment difficile Mais maintenant, Elvis Costello nous surprend en revenant sur les réseaux sociaux bénis.

Il se trouve que le claviériste de Costello, Steve Snow, a été occupé ces jours-ci à donner des spectacles en ligne tout en mettant en quarantaine à Paris, en France. Cependant, dans le dernier épisode de ses concerts à domicile, il a surpris les habitants et les étrangers, car il a été rejoint à distance par le légendaire rockeur anglais, excitant tout le monde parce que personne ne s’y attendait. Elvis lui-même a rejoint son musicien pour le moment, mais le plus important est qu’ils ont montré une chanson pendant la demi-heure à laquelle il a participé.

Costello a révélé qu’en février 2020, il était allé avec son groupe dans un studio à Paris pour enregistrer neuf chansons en deux jours avec un groupe de musiciens locaux que Snow avait assemblé et qu’il espérait sortir dès qu’il pourrait retourner en studio. pour pouvoir les mélanger. La chose excitante à propos de tout cela est qu’Elvis Costello avec Steve a joué et fait la première mondiale d’une chanson intitulée “Hey Clockface”, qui faisait également partie de ces sessions parisiennes.

Pour finir, Le même auteur-compositeur a déclaré qu’il avait travaillé pour attirer Nick Lowe au studio afin de produire les prochaines sessions qu’il fera avec son groupe de soutien, The Impostors., et qu’il avait déjà réservé pendant quelques jours les studios légendaires d’Abbey Road pour tout donner à l’enregistrement, mais il a dû reporter ce plan ainsi que sa visite du coronavirus béni.

Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Vous pouvez écouter “Hey Clockface”, le nouvel Elvis Costello ci-dessous et de l’heure de l’entretien entre lui et Steve Snow: