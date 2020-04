Eminem célèbre 12 ans de sobriété

Eminem est toujours en récupération.

Lundi, le «Rap God» s’est rendu sur Twitter pour célébrer ses 12 ans de sobriété, partageant fièrement une photo de son médaillon AA. «Nettoyez la douzaine, dans les livres! Je n’ai pas peur “, a tweeté le rappeur de” Godzilla “.

Son ami proche et collaborateur Royce da 5’9 ″, qui a lui-même lutté contre la toxicomanie, a également félicité son ami pour sa sobriété. “Et comptant…. Fier de mon frère », a-t-il ajouté avec une photo d’Em tenant sa puce AA.

Royce attribue à son partenaire en rime Bad Meets Evil de l’avoir aidé à rester sobre. «Avant même que je décide d’arrêter de boire. Il disait: “Si jamais vous sentez que vous avez un problème, vous savez que vous pouvez m’appeler, non?” “, A déclaré le MC de Détroit à Rap-Up dans une interview en 2018. «Cela m’a un peu dérangé pendant un certain temps, car je ne savais pas s’il disait qu’il avait l’impression d’avoir un problème. Que disait-il? Mais je sentais que c’était cool de sa part en tant qu’ami d’essayer de faire ce pas avec moi. »

En 2012, Em a organisé une intervention et a obtenu l’aide dont Royce avait besoin. “Quand je suis rentré chez moi, il m’a mis dans cet hôpital avec ce médecin et j’ai eu le meilleur sommeil que j’ai eu depuis longtemps”, a-t-il ajouté. «Il m’a mis en relation avec mon thérapeute, qui est toujours mon thérapeute aujourd’hui, et mon parrain aujourd’hui. Je n’ai pas bu depuis. C’était il y a six ans.”

Em s’est ouvert sur sa sobriété lors d’une interview en 2017 avec Elton John pour le magazine Interview. «Devenir propre m’a fait grandir. J’ai l’impression que toutes les années que j’utilisais, je ne grandissais pas en tant que personne », a-t-il déclaré.