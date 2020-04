Eminem fête 12 ans de sobriété: “Clean douzaine, sur les livres!”

Si quelque chose n’a pas manqué à Eminem au cours de sa vie, ce sont des félicitations. Avec plusieurs Grammy Awards dans la vitrine, quelques autres Billboard Music Awards, MTV Video Music Awards, Brit Awards et American Music Awards, Marshall Bruce Mathers III a été entouré d’applaudissements pendant une grande partie de sa carrière. Ironiquement, c’est maintenant dans l’enceinte de son domicile, sans sortir d’album, de chanson ou de prix, qu’Eminem a reçu les applaudissements et les félicitations les plus sincères de sa vie.

Le rappeur américain a pris ce jour (21 avril) son compte Instagram pour partager ce qui est probablement l’une de ses plus grandes réalisations à ce jour. Eminem a fêté ses 12 ans de sobriété. Il a célébré en partageant une photo de sa marque de sobriété gravée du chiffre 12. Pour accompagner la photo, Marshall a écrit: “Nettoyez une douzaine, dans les livres!”.

Eminem a toujours été une bannière d’inspiration artistique pour des millions de personnes, mais aujourd’hui, elle est également devenue une inspiration humaine. Dans un exemple avec lequel beaucoup de ses fans se sentent aujourd’hui identifiés et inspirés par lui. Par exemple, louant la réussite de Marshall, un fan a commenté: Félicitations! Je viens de récupérer ma puce virtuelle de 11 mois le jour 13. C’est la plus longue que je suis restée sobre en 26 ans. Tu es une inspiration, Em, et je te suis incroyablement reconnaissant. Restez forts et continuez ”.

Voir ce post sur Instagram Nettoyez la douzaine, dans les livres! Je n’ai pas peur. Un post partagé par Marshall Mathers (@eminem) le 20 avril 2020 à 6h43 PDT

Le voyage d’Eminem dans le monde de la sobriété a été déclenché par une surdose de pilules dans le lointain 2007. L’année suivante, il a donc décidé de suivre un programme de réadaptation. Plus tard, quand il a quitté le centre de réadaptation, il a expliqué que l’exercice l’empêchait de consommer de l’alcool et des drogues.

“Lorsque je suis sorti de la rééducation, je devais perdre du poids, mais je devais aussi trouver un moyen de fonctionner sobrement”, a-t-il déclaré au Men’s Journal. «Je devenais fou, j’avais du mal à dormir. Puis j’ai commencé à courir. Cela m’a donné un effet d’endorphine naturel, mais cela m’a aussi aidé à dormir, donc c’était parfait. Il est facile de comprendre comment les gens remplacent la dépendance par l’exercice. Une dépendance pour une autre mais c’est bon pour eux ».

L’entrée d’Eminem fête ses 12 ans de sobriété: “Clean douzaine, sur les livres!” Il a d’abord été publié sur Sopitas.com.