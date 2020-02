Eminem joue «Lose Yourself» lors de son apparition surprise aux Oscars

La superstar du rap Eminem a donné une performance surprise aux Oscars, interprétant son succès primé aux Oscars «Lose Yourself» de la bande originale de son film semi-autobiographique 8 Mile.

Le rappeur multi-platine a déjà remporté l’Oscar dans la catégorie Meilleure chanson originale en 2003, devenant la première chanson de rap à le faire. Alors qu’Eminem n’était pas présent lors de la cérémonie, son prix a été récupéré par le co-écrivain de “Lose Yourself” Luis Resto.

La chanson a battu les entrées de U2 («Les mains qui ont construit l’Amérique» de Gangs of New York), Paul Simon («Père et fille» du film The Wild Thornberry) John Kander et Fred Ebb («I Move On» de Chicago) et Elliot Goldenthal et Julie Taymor («Burn It Blue» de Frida).

Maintenant, Slim Shady rattrape le temps perdu, donnant une performance explosive à une ovation debout.

Lors d’une interview de «Derrière les planches» avec SouthPawer à l’époque, l’icône du rap a révélé pourquoi il n’avait pas assisté à la cérémonie.

«En fait, je dormais cette nuit-là. Je me sentais juste comme si je n’avais aucune chance de gagner parce que, vous savez, quand j’ai entendu que j’étais nominé, je pensais que c’était pour les acteurs… Je ne savais pas exactement ce que signifiaient exactement Grammy ou Oscar, ce que signifiait un certain prix, je n’étais pas sûr ce qu’ils signifiaient, donc même les MTV Awards, tout ça, je ne savais pas ce que les prix signifiaient et ce prix en particulier… Je ne suis pas allé au spectacle… Je me sentais juste comme si j’avais une chance de faire des boules de neige… Je pense que je Je l’ai confondu quand ils ont parlé d’Oscar. Ils parlaient de la chanson mais je me disais «oui, mais n’y a-t-il pas d’autres films qui ont des chansons rock et des trucs comme ça?

À ce moment-là, dans ma vie, j’ai toujours pensé que le rap n’était jamais aussi secoué. C’est l’une des raisons pour lesquelles je n’ai pas participé aux premiers Grammy Awards auxquels j’ai été invitée, car j’ai pratiquement protesté. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait une catégorie rap et la meilleure catégorie d’album et je ne pouvais pas comprendre pourquoi l’album rap ne pouvait pas être dans la meilleure catégorie d’album. “

Eminem récemment est entré dans l’histoire lorsque son récent album Music To Be Murdered By, a fait ses débuts au n ° 1 aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce qui en fait son dixième album consécutif n ° 1 d’affilée. Aucun autre acte dans l’histoire des palmarès d’albums au Royaume-Uni n’a réussi à décrocher autant d’albums en tête des palmarès d’affilée.

